Bayern : Avant d'entrer en prison, il joue la Ligue des champions

Publié par Timothy le 19 octobre 2021 à 17:55

Deux jours après avoir comparu devant un tribunal espagnol, l'international français, Lucas Hernandez, figure dans le groupe du Bayern Munich pour son déplacement à Benfica, mercredi, pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions.

Le défenseur français, évoluant au Bayern Munich, voyagera avec ses coéquipiers pour prendre la direction de Lisbonne afin de défier, mercredi, le Benfica dans le cadre de la troisième journée de Ligue des champions. Pourtant, lundi, il a comparu devant le Tribunal Supérieur de Justice de Madrid (TSJ) qui le notifiait d'un futur placement en détention. « C'est un vrai professionnel, il s'est bien entraîné et jouera certainement un très bon match demain. Il sait bien séparer les choses. Je lui parlerai si je remarquais quelque chose d'inhabituel, mais ce n'est pas le cas », s'est exprimé ce mardi l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann.

Bayern : Lucas Hernandez toujours aussi impliqué à l'entraînement

Ce mardi, Lucas Hernandez est apparu au centre d'entraînement détendu. La veille, c'est pourtant ce même joueur qui était visé par une condamnation allant jusqu'à six mois de prison pour non-respect d'une mesure d'éloignement après des violences conjugales. Le joueur de 25 ans a d'ailleurs jusqu'au 28 octobre pour entrer volontairement en prison, sauf si son recours est accepté avant.

Pour rappel des faits, Lucas Hernandez et sa compagne Amelia Lorente avaient été condamnés pour violences conjugales en février 2017 après une rixe. Ils avaient écopé de 31 jours de travaux d'intérêt général ainsi qu'une interdiction d'une durée de six mois de s'approcher à moins de 500 mètres et de communiquer.

Le Bayern Munich a confirmé que la présence du joueur dès lundi au tribunal lui permettait d'intégrer le groupe pour jouer contre Benfica. Lucas Hernandez devrait ainsi être aligné dans le onze titulaire, en défense centrale.