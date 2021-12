Barça Mercato : C'est fait, une sublime signature au milieu se dessine

Publié par Thomas le 20 décembre 2021 à 14:11

Omniprésent sur la sphère mercato, le Barça devrait acter dans les prochaines semaines une signature de haut standing au milieu.

Barça Mercato : C’est fait pour la prolongation d’un joyau

En grande difficulté sportive depuis le début de la saison, le FC Barcelone tente depuis quelques semaines de redresser la barre par l’intermédiaire de son entraîneur, Xavi Hernandez. Si l’objectif de finir dans les places européennes en Liga s’annonce corsé pour les Blaugranas, le club devrait opérer un mercato ambitieux cet hiver afin de parfaire un effectif plutôt amoindri. Si les noms de Ferran Torres et Edinson Cavanireviennent avec insistance autour du Barça, les dirigeants catalans devraient dans le même temps acter une signature de prestige au milieu de terrain.

Après Ansu Fati ou encore Pedri, le FC Barcelone devrait en effet acter cet hiver la prolongation d’un autre de ses joyaux en la personne de Gavi. À seulement 17 ans, le milieu espagnol crée l’admiration dans son pays que ce soit avec le Barça ou même avec sa sélection nationale où il ne cesse d’impressionner par sa précocité. Ce week-end, le milieu formé à La Masia a de nouveau fait parler de lui en Liga en inscrivant un but somptueux face à Elche, un slalome délicieux couronné d’une frappe croisée non moins superbe qui n’est pas sans rappeler un certain Lionel Messi.

Bonne nouvelle pour les supporters blaugranas, le joueur, sous contrat jusqu’en 2023 au Barça, devrait voir son aventure drastiquement se prolonger en Catalogne. Comme l’avance le journaliste Matteo Moretto, le blindage du contrat de Gavi à Barcelone est bouclé, les deux parties sont tombées d’accord ce week-end et une réunion finale prévue après les fêtes devraient officialiser la prolongation.

Le jeune prodige espagnol paraphera un contrat de cinq années supplémentaires avec un salaire évolutif au fur et à mesure des saisons. Le projet du Barça est de faire de Gavi le futur leader du milieu blaugrana avec son acolyte Pedri.