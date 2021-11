Barça Mercato : Une énorme signature se prépare pour un joyau

Publié par Thomas le 25 novembre 2021 à 19:30

Dans sa volonté de miser sur l'avenir, le Barça devrait acter prochainement la superbe signature d'un grand espoir du football.

Barça Mercato : Ça sent bon pour Gavi !

Encore inconnu il y a quelques mois, le jeune Pablo Martín Páez Gavira dit Gavi affole la planète foot et fait les gros titres en Espagne depuis plusieurs semaines. Et pour cause, le milieu de terrain de 17 ans a révolutionné tous les standards de précocité, en se frayant une place de titulaire dans son club formateur, le FC Barcelone, et en devenant même incontournable en sélection nationale, sous les ordres de Luis Henrique. Une ascension fulgurante pour celui qui évoluait encore dans l’équipe réserve au début de saison.

Si l’explosion de Gavi sur la scène européenne rend fier les dirigeants du Barça, ces derniers s’activent en interne pour blinder le contrat de leur joyau, qui voit son aventure au FC Barcelone se terminer en 2023. Ces dernières semaines, de nombreuses discussions ont eu lieu avec l’entourage du milieu espagnol, mais ces derniers jours, le club a franchi un pas de géant dans le dossier, en convenant un contrat de cinq saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028, en Catalogne et un salaire évolutif.

Une tendance confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano sur Twitter. " Barcelone estime la prolongation de contrat de Gavi à son étape finale. Rencontre positive avec son agent, un nouveau deal de 5 ans sur la table et un salaire qui évoluera saison après saison. Chelsea ne va pas payer la clause malgré de nombreuses rumeurs. "

Année terminée pour Pedri

Si les supporters blaugranas ont reçu une superbe nouvelle avec la probable prolongation de Gavi, les Culés ont aussi appris une terrible information ce jeudi, concernant un autre jeune espoir du milieu de terrain, Pedri. Tout juste vainqueur du prix du Golden Boy 2021, le milieu espagnol qui fête aujourd’hui ses 19 ans, ne devrait pas refouler les terrains de foot d’ici l’année prochaine. Une information avancée par le quotidien sportif AS, qui stipule que l’équipe médicale du Barça aurait annoncé à Xavi que le joueur ne pourrait reprendre l’entraînement avant le mois de janvier.

Pour rappel, Pedri s’était blessé contre le Bayern en Ligue des champions (14 septembre) et avait connu une rechute contre Benfica deux semaines plus tard. L’ancien joueur de Las Palmas avait fait les gros titres cet été en rentrant plus tôt des vacances pour participer à la reprise du championnat avec le FC Barcelone, alors qu’il avait joué l’Euro et les Jeux Olympiques avec la Roja. Au total, le milieu de terrain aura disputé la saison dernière pas moins de 73 rencontres !