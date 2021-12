ASSE : C'est officiel, le départ d'un défenseur confirmé en janvier

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2021 à 15:11

Comme pressenti, un défenseur de l’ ASSE sera absent en janvier. Il a été convoqué par le sélectionneur de son pays natal pour la CAN 2021.

ASSE : Saïdou Sow sélectionné pour la CAN 2021

Annoncé depuis des semaines, le départ du défenseur central de l’ ASSE, Saïdou Sow, à la Coupe d’Afrique des Nations est confirmé. Il figure en effet sur la liste des 27 joueurs convoqués par le nouveau sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, pour disputer la CAN 2021 au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022. La sélection du jeune arrière de l’AS Saint-Étienne était prévisible, car il est régulièrement convoqué depuis sa première sélection le 10 octobre 2020. Il compte d’ailleurs 7 capes, soit 4 matches amicaux, 2 matches dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022 et 1 match lors des éliminatoires pour la CAN du Cameroun.

Le défenseur guinéen révélé chez les Verts en 2020

Saïdou Sow (19 ans) fait partie des joueurs formés à l’ ASSE (2016-2020) et sur qui le club ligérien s’appuie depuis les départs successifs de trois défenseurs centraux : William Saliba (à Arsenal en juin 2020), Loïc Perrin (parti à la retraite fin juillet 2020) et Wesley Fofana (à Leicester City en octobre 2020). Le natif de Conakry totalise à ce jour 27 matches (pour 19 titularisations) sous le maillot de l’équipe professionnelle des Verts, soit 15 en Ligue 1 et un en coupe de France la saison dernière (2020-2021). Lors de l’exercice actuel (2021-2022), il a disputé 11 rencontres en championnat, pour 2 buts marqués et une passe décisive délivrée, en 18 journées de L1.

D'autres absences en janvier à l'AS Saint-Étienne

L’absence de Saïdou Sow va forcément avoir un impact sur le groupe stéphanois, surtout qu’Harold Moukoudi, un autre défenseur international (8 capes), est aussi sélectionnable avec le Cameroun pour la même CAN. En dehors de ces deux arrières centraux et de Denis Bouanga (déjà convoqué avec le Gabon), trois autres joueurs importants de l' ASSE sont concernés par la compétition africaine. Le meilleur buteur Wahbi Khazri (Tunisie), Yvan Neyou (Cameroun) et probablement Ryad Boudebouz (Algérie), dont Pascal Dupraz compte pour redresser la barre.