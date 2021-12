FC Nantes Mercato : Kombouaré douche le marché de janvier

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2021 à 02:25

Le FC Nantes va-t-il recruter en janvier pour se renforcer en vue de la deuxième moitié de la saison ? Kombouaré a répondu cash à la question.

FC Nantes : Kombouaré, « on n'aura pas besoin de recruter »

Dixième de Ligue 1 avant le dernier match de manche aller de la Ligue 1 contre l’ASSE, mercredi (21h), le FC Nantes n’a pas l’intention de se renforcer lors du mercato hivernal qui ouvre officiellement le 1er janvier. C’est la réponse claire d'Antoine Kombouaré en conférence de presse, ce lundi. « Normalement on ne devrait pas avoir besoin de recruter », a-t-il indiqué face aux médias, tout en précisant : « même sur les postes de latéraux ? Non ». L’entraîneur du FCN a justifié sa décision par le fait qu’il a décidé d’accorder sa confiance au groupe en place.

« J’ai des joueurs avec lesquels j’ai signé un contrat (je ne parle pas du contrat avec le club), on va jusqu’au bout. J’ai pour mission d’emmener mes joueurs jusqu’au bout dans la difficulté comme dans le succès », a-t-il expliqué. « Face à des absences pour blessures ou autres, quand on a de moins bons résultats, on pense souvent que la solution va venir de l’extérieur. Or souvent, les premières solutions se trouvent à l’intérieur du groupe. Je l’estime suffisamment fort pour attendre le tour des Africains », a argumenté Antoine Kombouaré.

Du temps de jeu accordé à Marcus Coco ou Augustin ?

En en effet, le coach du FC Nantes prévoit de donner du temps de jeu à des joueurs qui n’en ont pas, notamment Marcus Coco ou encore Jean-Kevin Augustin. Cela, pour suppléer les blessés et les internationaux africains concernés par la CAN 2021 : Moses Simon (ailier gauche, Nigeria), Charles Traoré (arrière gauche, Mali), Falifa Coulibaly (avant-centre, Mali), Samuel Moutoussamy (milieu de terrain, RD Congo) et Osman Bukari (ailier droit, Ghana). Il faut noter que Randal Kolo Muani, en fin de contrat en juin 2022, pourrait être transféré en janvier.