Stade Rennais Mercato : Le SRFC prépare un coup énorme en Liga

Publié par Thomas le 22 décembre 2021 à 15:11

Selon la presse espagnole, le SRFC et un autre club de Ligue 1 mèneraient une lutte secrète pour enrôler un des joueurs les plus sous-estimé de Liga.

SRFC Mercato : Maurice piste un gardien de Liga

Intenable l’été dernier en matière de transferts, le directeur sportif rennais Florian Maurice compte bien réitérer de belles opérations mercato pour 2022. Si le dirigeant du Stade Rennais avait évoqué il y a plusieurs semaines vouloir recruter en défense centrale afin de palier à plusieurs départs pour la CAN cet hiver, c’est finalement dans les buts que Rennes pourrait acter une signature.

Alors que Bruno Genesio se déclarait, il y a peu, satisfait de son effectif actuel en conférence de presse et indiquait donc ne pas vouloir de renforts en janvier, le SRFC pourrait bien recruter un gardien de haut niveau. Selon le site Fichajes, le Stade Rennais lorgnerait de près David Soria du club de Getafe. Actuellement 16e de Liga, le club madrilène réalise une première partie de saison pour le moins décevante qui occulte le très bon rendement de son portier espagnol. Comme l’indique le média, l’ancien joueur du FC Séville fait partie des tous meilleurs stoppeurs du championnat avec 70% d’arrêts par match. Il garde également un pourcentage de cleen sheet de 28% cette saison, semblable à celui de Jan Oblak (29,4%).

Face à l’absence d’Alfred Gomis en janvier (CAN) et la récente blessure de Romain Salin, le board Rouge et Noir s’est donc penché sur la piste menant à David Soria et pourrait de fait formuler rapidement une offre à Getafe. Si Fichajes ne précise pas la modalité de transfert, il s’agirait probablement d’un prêt de 6 mois avec option d’achat. Seulement, le SRFC ne serait pas le seul club de Ligue 1 intéressé par les services de l’Espagnol.

Nice aussi sur le coup

Le média ibérique précise que l’OGC Nice fait également partie des prétendants au joueur de 28 ans, dans l’optique d’épauler Walter Benitez pour la deuxième partie de saison. Egalement doté d’un effectif fourni cette saison, le Gym souhaite tout de même tirer son épingle du jeu cet hiver en débuscant de très bons coups mercato notamment dans les cages. Si la piste menant au portier roumain de l’Inter Milan, Ionut Radu, a récemment fait surface, Christophe Galtier et ses dirigeants pourraient finalement se rabattre sur David Soria qui bénéficie de bien plus d’expérience dans l’élite (161 matches disputés contre 80 pour Radu).