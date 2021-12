Stade Rennais Mercato : Défense, une grande annonce tombe au SRFC !

Publié par Thomas le 16 décembre 2021 à 18:50

Ce jeudi, en conférence de presse, l'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a fait une annonce forte sur le mercato du Stade Rennais.

SRFC : Genesio satisfait de son effectif

Il y a quelques semaines, le directeur sportif rennais, Florian Maurice, notamment à l’origine des arrivées de jeunes pépites comme Jérémy Doku ou Kamaldeen Sulemana, avait annoncé penser recruter cet hiver, notamment au poste de défenseur. Avec les départs à la CAN de Nayef Aguerd et Warmed Omari (finalement non retenu par les Comores), la charnière centrale bretonne s’annonçait décimée pour le mois de janvier, raison pour laquelle la direction pensait à recruter.

Néanmoins, malgré plusieurs rumeurs du côté de l’Italie et du championnat suédois, Florian Maurice avait par la suite fait machine arrière, indiquant qu’il était difficile à cette époque de l’année de faire signer un joueur. Une tendance qui refermait donc à moitié la piste d’un défenseur pour janvier. Si l’espoir d’enrôler un joueur était mince, il a considérablement été brisé ce jeudi par Bruno Genesio. En conférence de presse, l’entraîneur du SRFC a laissé entendre qu’il ne fallait pas s’attendre à des signatures en janvier, et ce, malgré les départs de Kamaldeen Sulemana (Ghana), Hamari Traoré (Mali), Nayef Aguerd (Maroc) et Alfred Gomis (Sénégal) pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans ses déclarations, Bruno Genesio a confirmé les tendances de son directeur sportif, rappelant la complexité d’une signature en janvier. " Si on recrute par exemple un défenseur central, qu’est-ce qu’on en fait quand la CAN va se terminer ? ", rappelle le technicien français. " Se renforcer pour trois ou quatre semaines, c’est quand même compliqué. Parce que j’ai des joueurs qui sont capables de pallier les absences, que ce soit au poste d’arrière-droit ou en défense centrale... Moi je compte sur Loïc (Badé), sur Lorenz (Assignon) notamment, sur Romain (Salin). On a aussi Dogan (Alemdar, recrue estivale au poste de gardien) et devant pour pallier au départ de Kamaldeen on a aussi beaucoup de monde. " Voilà un dossier bouclé donc pour le Stade Rennais cet hiver.