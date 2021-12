Stade Rennais Mercato : Le SRFC acte une signature inattendue !

Publié par Timothy le 17 décembre 2021 à 18:35

Le mercato hivernal n'a pas encore débuté que le Stade Rennais s'active déjà en coulisses. Le SRFC vient d'enregistrer la prolongation de l'un de ses cadres.

SRFC : Romain Salin rempile pour deux saisons !

Alors que le Stade Rennais connaît une très belle première partie de saison, enregistrant 9 victoires, 4 nuls et 5 défaites en Ligue 1, le club Rouge et Noir prépare déjà son mercato hivernal. Ce dernier ne débute que dans deux semaines et déjà le SRFC s'active en coulisses à enregistrer des signatures. Ce vendredi, il vient d'acter la prolongation d'un cadre de son effectif.

Doublure du Stade Rennais et cadre investi de l'effectif Rouge et Noir, le portier Romain Salin, 37 ans, vient de rempiler pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024. Revenu au club en 2019 en provenance du Sporting Portugal, après un passage lors de sa formation (2002-2003), le gardien rennais continuera d'apporter son expérience et sa niaque sur le terrain pour consolider le groupe.

Florian Maurice, directeur sportif du SRFC, tenait à faire le point sur la situation de Romain Salin à l'aube du mercato hivernal. « Il était convenu avec Romain, depuis mon arrivée, de se voir en décembre. Nous souhaitions qu’il continue l’aventure avec nous. Nous sommes contents de cette prolongation. » Avant d'insister sur le rôle crucial qu'il apporte au groupe. « Ses qualités montrent aussi qu’il est performant quand nous avons besoin de lui. Il est important dans le groupe de par son professionnalisme, son expérience et son exigence. Il a un gros vécu à l’étranger et en France. On a un groupe très jeune et on a besoin d’hommes comme lui. Il a un esprit de compétition très développé et il arrive à l’inculquer à l’ensemble du groupe. Pour franchir des paliers, on a besoin de ça. »

Romain Salin titulaire face au FC Lorient

Romain Salin a quant à lui rappelé, « quand, à 37 ans, on signe un contrat de deux ans, ça veut dire que physiquement ça va bien et que mentalement on peut aussi répondre à ce qui va être demandé. Je suis un élément de plus dans un collectif et l’objectif est de répondre aux exigences du haut niveau. C’est important de se fondre dans le projet collectif pour continuer à performer ».

Bruno Genesio, le coach du Stade Rennais, l'a d'ailleurs confirmé en conférence de presse, jeudi. Pour les 32e de finale de Coupe de France, samedi à 21 h, Romain Salin sera titulaire dans les cages Rouge et Noir face au FC Lorient. L'occasion pour lui de célébrer avec brio sa prolongation de contrat !