ASSE : Loïc Perrin révèle son rôle crucial à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2021 à 17:14

Coordinateur sportif de l’ ASSE, Loïc Perrin a précisé sa mission au sein de l’organigramme de Saint-Etienne, dont a porté le maillot pendant 17 ans.

ASSE : Loïc Perrin, « apporter mon expertise, mon expérience »

Nommé coordinateur sportif de l’ ASSE le 6 décembre dernier, à la suite au limogeage de Claude Puel, Loïc Perrin s’est immédiatement mis à la tâche pour trouver un nouvel entraîneur. Lui et le président exécutif de l’AS Saint-Étienne, Jean-François Soucasse, ont porté leur choix sur Pascal Dupraz (59 ans). Sur ASSE TV, l’ancien défenseur central des Verts a expliqué son rôle de nouveau dirigeant.

« L’objectif, c'était de me rapprocher de l'équipe. J'assiste aux entraînements. Aussi, je vais faire tous les déplacements pour être au plus près du groupe pour apporter mon expertise, mon expérience », a-t-il détaillé sur la télé des Verts. « Aujourd'hui, l'objectif c'est d'apporter de la confiance à nos joueurs, car on a de bons joueurs. Il faut qu'ils s'épanouissent », a ajouté Loïc Perrin.

Perrin sous la direction de Soucasse

Pour rappel, l’ ASSE avait fait savoir dans son communiqué officiel que l’emblématique capitaine des Verts va travailler « sous la direction de Jean-François Soucasse (49 ans), et en étroite collaboration avec Samuel Rustem, directeur général adjoint en charge des activités sportives ». Toujours selon la haute direction du club ligérien, le responsable de 36 ans aura « pour mission de mettre son expérience, sa parfaite connaissance du club et du football professionnel au service de la stratégie sportive stéphanoise ».

Pour mémoire, Loïc Perrin a défendu les couleurs stéphanoises pendant 17 saisons consécutives entre 2003 et 2020. Avant sa longue carrière professionnelle, il avait passé cinq ans au centre de formation (1997-2003) de Sainté. Une académie où il avait débarqué à l’âge de 12 ans, en provenance de FC Saint Charles Vigilante.