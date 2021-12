OM Mercato : Luis Henrique vers un départ surprise en Ligue 2 ?

Publié par Ange A. le 23 décembre 2021 à 06:05

Malgré les assurances de Jorge Sampaoli, l’avenir de Luis Henrique reste flou à l’ OM. Un départ en Ligue 2 est conseillé au Brésilien.

Luis Henrique toujours sur le départ à l’ OM cet hiver ?

Buteur contre le Cannet-Rocheville en Coupe de France, Luis Henrique a inscrit son premier but depuis sa signature à Marseille en 2020. Depuis son transfert à Marseille, le Brésilien est pointé pour son inefficacité. Malgré ses contreperformances, l’ailier de 21 ans garde la confiance de Jorge Sampaoli. Le coach de l’ OM a indiqué récemment que les derniers matchs du jeune attaquant pourraient le rapprocher du onze entrant. Malgré cette sortie du technicien argentin, un départ d’Henrique de Marseille serait toujours d’actualité. Torcedores annonce en effet que l’attaquant marseillais est convoité par la Fiorentina et Genk. Mais pour Nicolas Filhol, le Brésilien doit rester en France. Le consultant voit même l’ailier se relancer avec un club de division inférieure.

Luis Henrique envoyé en Ligue 2

Pour le consultant, Luis Henrique peut faire ses preuves en Ligue 2 et ainsi mieux s’adapter au championnat. « Dans l’idéal, je le vois bien en Ligue 2, à Nîmes, pour qu’il reste dans la région. Il ne déménage pas. À Nîmes, il peut claquer des buts, devenir titulaire. Ce genre de prêts sur 6 mois ça peut être bénéfique. C’est un joueur qui a de la vitesse, de la puissance… Si Sampaoli l’installe en pur doublure d’Ünder, il va jouer à l’OM à droite et gratter du temps de jeu », a indiqué le consultant de Footballclubdemarseille. Seulement, le Bréslien ne semble pas enclin à quitter l’Olympique de Marseille malgré son faible temps de jeu. Il compte 15 apparitions cette saison pour un but et une passe décisive. Pour rappel, son contrat à l’ OM court jusqu’en 2025. Il avait été recruté contre 8 millions d’euros.