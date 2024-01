Ouvert à un départ de Luis Henrique cet hiver, l'Olympique de Marseille reçoit une offre pour l'attaquant brésilien, poussé vers la sortie.

Mercato OM : Luis Henrique contraint de prendre la porte

L'Olympique de Marseille est décidément très actif sur ce marché des travers hivernal. Gennaro Gattuso a réclamé des renforts pour faire face à la deuxième moitié de la saison. Pour renforcer son effectif, Pablo Longoria a déjà bouclé plusieurs arrivées, dont la troisième devrait être officialisée dans les prochaines heures. Il s'agit du Camerounais Faris Moumbagna. Selon Fabrizio Romano, celui qui joue la CAN 2023 avec les Lions Indomptables a même déjà passé sa visite médicale en Côte d'Ivoire et n'attend plus que l'officialisation de son transfert à Marseille, où il contrat de quatre et demi l'attend. Mais avant lui, le club phocéen a déjà officialisé les arrivées de Jean Onana et Ulisses Garcia. Avec ces options offensives, la direction marseillaise est obligée d'enregistrer des départs. En ce sens, l'avenir de Luis Henrique sur la Canebière est désormais remis en cause. De retour de son prêt à Botafogo, le Brésilien ne devrait pas rester à l'OM.

L'OM reçoit une offre pour Luis Henrique

Sauf changement de dernière minute, Luis Henrique devrait refaire ses bagages et quitter l'Olympique de Marseille cet hiver. Il n'entre plus dans les plans du club et Pablo Longoria souhaite bien s'en débarrasser. En ce sens, le club phocéen reçoit déjà des offres pour son attaquant brésilien. Selon Globo, l'Atlético Mineiro a envoyé une offre sur la table afin de signer l'ailier de 22 ans. Si les discussions se poursuivent entre les deux clubs, aucun accord n'est encore trouvé pour celui qui est lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025.