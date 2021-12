FC Lorient : Un Merlu se paye Paris après le nul au Moustoir

Publié par Ange A. le 23 décembre 2021 à 06:35

Le PSG a été contraint au match nul mercredi par le FC Lorient. Buteur face à Paris, Thomas Monconduit a analysé le match des Parisiens.

Le FC Lorient proche de l’exploit contre le Paris Saint-Germain

Le FC Lorient aurait pu créer la sensation pour son dernier match de l’année. Hôte du Paris Saint-Germain au Moustoir mercredi, Lorient est passé proche de l’exploit contre l’ogre parisien. Pour cette dernière, Mauricio Pochettino était privé de Kylian Mbappé, suspendu. Auteurs d’une belle entame, les Merlus ont fini par trouver la faille avant la mi-temps. D’une frappe sous la barre à l’entrée de la surface, Thomas Monconduit (40e) a fini par faire plier Keylor Navas. Les Parisiens sont revenus au score dans le temps additionnel sur une tête piquée de Mauro Icardi. Buteur contre Paris, Monconduit est revenu sur la performance des siens tout en commentant celle de son adversaire.

Les regrets de Monconduit contre « un petit PSG »

Le milieu de terrain du FC Lorient se contente du résultat contre le Paris Saint-Germain. Il estime néanmoins que son équipe pouvait espérer mieux face à un Paris fébrile défensivement. Surtout que les Rouge et bleu ont fini en infériorité numérique suite à l’expulsion de Sergio Ramos en fin de match. « On est frustré à la sortie de ce match. Mais si on nous avait dit qu’on allait faire 1-1 contre le PSG au début de la rencontre, on aurait signé. Vu le scénario, on peut être frustrés. On a mal joué les coups. En plus, on est à onze contre dix. C’est encore plus dommage […] Quand il n’y a pas Neymar et Mbappé, ils manquent de vitesse, de percussion et de création », a lâché le poulain de Christophe Pélissier selon les propos rapportés par L’Équipe. Après son nul, le club Morbihan pointe à la 19e place de Ligue 1 Uber Eats.