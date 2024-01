L’entraineur de l’ASSE a confirmé un départ au sein de son équipe, avant le match contre Laval, samedi. Il espère également deux arrivées d’ici la fin du mercato hivernale.

Mercato : Le départ de Charbonnier confirmé, une deuxième piste pour Monconduit

L’ASSE va démarrer la phase retour du championnat, samedi face au Stade Lavallois. Le rendez-vous est prévu au stade Geoffroy-Guichard, samedi après-midi (15h). Pour l’heure, une seule recrue hivernale, Irvin Cardona, est arrivée dans le groupe Stéphanois. En plus d’Yvann Maçon rentré du Maccabi Tel-Aviv où son prêt a été écourté. Si le premier est assuré d’être dans le groupe contre Laval, le deuxième est encore incertain. Quant à Gaëtan Charbonnier (35 ans), il ne fait plus partie de l’effectif de Saint-Etienne. Il s’est engagé avec le SC Bastia, après avoir été libéré des six mois restant de son contrat. Olivier Dall’Oglio a confirmé son départ. « Le départ de Gaëtan Charbonnier s'est fait très rapidement. Il ne sera pas dans le groupe samedi ».

Annoncé en négociations avec Valenciennes FC par L'Equipe, Thomas Monconduit (32 ans) est aussi en instance de départ. Le Progrès évoque également l’intérêt de Paris FC pour le milieu de terrain de l’ASSE, dont le contrat est valide jusqu’à fin juin 2025.

Mercato : Olivier Dall'Oglio cherche un attaquant en priorité

Pour la suite du mercato, l’entraineur des Verts attend encore deux joueurs supplémentaires pour renforcer son équipe. Il a d’ailleurs annoncé la priorité : « Gaëtan sera remplacé au cours du mercato. Nous sommes toujours à la recherche d'un attaquant. On observe ». Le deuxième secteur à renforcer est la défense. Loïc Perrin cherche un arrière central, comme le confirme la source, pour prendre la place de Dylan Batubinsika, sélectionné avec la RD Congo pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Mais avec des moyens limités et la vente du club ligérien qui se profile, le coordinateur sportif rencontre des difficultés pour attirer des joueurs dans le Forez. « Ce n'est pas un mercato facile. Il n'y a pas beaucoup de possibilité », a avoué Olivier Dall’Oglio. Le quotidien régional souligne justement que « les arrivées à l’ASSE s’effectueraient que sous la forme de prêt, sans option d’achat, en raison des incertitudes autour de la situation sportive du club ».