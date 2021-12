FC Nantes : Les premières tendances mercato du FCN dévoilées

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 19:50

À neuf jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le marché du FC Nantes s’annonce mouvementé, contrairement à l’annonce d'Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Kombouaré n'attend personne en renfort en janvier

Antoine Kombouaré a évoqué superficiellement la question du mercato du FC Nantes en conférence de presse, lundi, avant le match de la 19e journée de Ligue 1 contre l’ASSE. Il avait douché la fenêtre hivernale des Canaris et laissé entendre que le FCN« ne devrait pas avoir besoin de recruter normalement, même sur les postes de latéraux ». Moses Simon (ailier gauche, Nigeria), Charles Traoré (arrière gauche, Mali), Kalifa Coulibaly (avant-centre, Mali), Samuel Moutoussamy (milieu de terrain, RD Congo) et Osman Bukari (ailier droit, Ghana) sont pourtant concernés par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun.

Des transferts et des départs libres pourtant annoncés

Contrairement à Antoine Kombouaré, David Phelippeau croit savoir que le mercato du FC Nantes sera animé. Selon lui, « la direction sait qu'il faudra renouveler l'attaque l'été prochain » en vue des « départs très probables de Ludovic Blas et Moses Simon et du départ sûr de Randal Kolo Muani (en fin de contrat en juin, ndlr) ». Ainsi, d'après le journaliste sportif de RMC, la cellule recrutement des Canaris « prospecte en attaque dès maintenant… ».

En prévision du possible départ Randal Kolo Muani libre à la fin de la saison, « la direction prendrait bien un N°9 en prêt avec option d'achat, si opportunité », d’après la source. Surtout que Kalifa Coulibaly (avant centre) est favorable « à un départ maintenant ». Comme Randal Kolo Muani, Coulibaly est en fin de contrat dans six mois et devrait partir librement à défaut d’être transféré en janvier. Le FC Nantes envisage aussi de se renforcer en défense, précisément « au poste de latéral, mais pas certain qu'il se passe grand-chose » à en croire le confrère.