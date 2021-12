PSG Mercato : L’adjoint de Zidane confirme le départ de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2021 à 15:20

Sauf surprise, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid. L’entourage de Zinédine Zidane confirme désormais cette tendance.

Plus aucun espoir pour le PSG avec Mbappé ?

Après plusieurs tentatives infructueuses, le Paris Saint-Germain n’est toujours pas parvenu à convaincre Kylian Mbappé pour prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Le PSG tient à son buteur de 23 ans et continue de pousser en interne afin de lui faire signer un nouvel engagement. Mais d’après David Bettoni, l’ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid, il y a peu de chances de voir Mbappé rester en France la saison prochaine. L’ancien joueur d’AS Cannes se montre notamment très confiant sur une arrivée prochaine de l’international français chez les Merengues.

« Il a toujours dit qu'il aimerait jouer pour Madrid et Madrid veut le signer, il reste six mois à son contrat... Eh bien, je dirai que ça sent plutôt bon ! Ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer, car il est déjà dans un grand club, qui se bat également pour gagner la Ligue des Champions, mais pour Madrid c’est une excellente recrue », a déclaré David Bettoni lors d’une interview accordée au journal espagnol Marca.

« Un trio offensif avec Benzema, Vinicius et Mbappé fait rêver. Kylian est au sommet depuis deux ou trois ans maintenant. Il a gagné la Coupe du monde, il est le prochain grand avec Haaland, Vini... Les grands joueurs doivent jouer pour Madrid, c'est tout... », a ajouté l’ancien collaborateur de Zidane. Et selon les dernières rumeurs, Mbappé aurait d’ores et déjà un accord avec le club espagnol.

PSG Mercato : Déjà un accord entre le Real et Mbappé ?

Présent sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a révélé mardi soir que l’attaquant du Paris Saint-Germain et Florentino Pérez se seraient déjà mis d’accord pour une arrivée libre du joueur à l’issue de la saison en cours.

« Le suspense est total et je vais rappeler ce qu’a dit Leonardo il y a quelques semaines et qui le répète, c’est que Paris n’a pas perdu espoir de le prolonger. Même si des sources en général assez fiables nous disent qu’il y a un accord entre Mbappé et le Real Madrid, tant que ce n’est pas signé l’espoir demeure », a confié le journaliste de Canal+.

Après s’être vu refouler avec une offre de 180 millions d’euros l’été passé, le Real Madrid va ainsi récupérer gratuitement Kylian Mbappé dans quelques mois. Même si le PSG continue de faire le forcing en interne afin de le convaincre de prolonger.