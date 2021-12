ASSE Mercato : Un joueur d'expérience prêt à aider Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 16:50

L’ ASSE cherche de nouveaux joueurs en renfort. Un défenseur tricolore est arrivé sur la longue liste des Verts et il est déterminé.

ASSE : Eliaquim Mangala intéressé par une pige à Sainté

Le nom d’Eliaquim Mangala figure désormais sur la longue liste de joueurs libres que l’ ASSE a constitué pour tenter de se renforcer pendant le mercato hivernal. Il serait intéressé par une pige de six mois en Ligue 1 et prêt à faire des sacrifices financiers pour signer à l’AS Saint-Étienne, si l’on en croit les informations de But Football Club. Libre de tout contrat, Eliaquim Mangala « ne laisserait pas l’ ASSE insensible » selon la source. Cette dernière ajoute que le défenseur central « serait intéressé par le challenge stéphanois et n'en ferait pas une question d'argent ».

Notons que l’ ASSE dispose d’une enveloppe de 200 000 € mensuels pour recruter quatre joueurs cet hiver. Un maigre budget qui oblige la direction stéphanoise à viser des joueurs libres ou en instance de prêt sans indemnité de transfert. Rappelons que deux défenseurs des Verts : Saïdou Sow (Guinée) et Harold Moukoudi (Cameroun) seront absents en raison de la CAN 2021, du 9 janvier au 6 février 2022.

L'expérience de Mangala pourrait aider l'AS Saint-Étienne

Eliaquim Mangala pourrait apporter son expérience du haut niveau à l’équipe de Pascal Dupraz qui en a besoin pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Il est certes sans club depuis l’été dernier, mais le joueur de 30 ans est un solide arrière. Parlant d’expérience, il a évolué dans quatre différents championnats. En Belgique, il a porté les couleurs du Standard de Liège (2008-2011). Il a aussi joué au Portugal sous le maillot du FC Porto (2011-2014).

Le joueur sur les tablettes de l’ ASSE a également passé cinq saisons en Angleterre à Manchester City (2014-2019). Un passage marqué par un prêt au Valence CF en Espagne (2016-2017), puis à Everton (2018). Transféré finalement au club Ché, Eliaquim Mangala a joué deux ans (2019-2021) à Valence, avant de se retrouver libre de tout engagement en juin dernier. Ancien international français, il compte 8 sélections.