ASSE Mercato : Saint-Etienne va révolutionner son 11 cet hiver

Publié par Thomas le 23 décembre 2021 à 20:50

Malgré sa défaite cuisante contre le FC Nantes, l' ASSE entend bien mener un mercato hivernal de haute volée et a déjà dévoilé ses objectifs.

ASSE Mercato : Dupraz, "il faut se dépêcher de recruter"

La semaine dernière, lors de la présentation de Pascal Dupraz à la presse, le président exécutif de l’AS Saint-Etienne, Jean-François Soucasse, avait offert une lueur d’espoir aux supporters en dévoilant qu’une levée de fonds conséquente avait été réalisée auprès des actionnaires. En ligne de mire, le mercato hivernal, tournant de la saison où Sainté voudra tirer son épingle du jeu. La récente défaite des Verts contre le FC Nantes a rappelé au nouveau coach stéphanois que beaucoup de chantier l’attendaient pour le reste de la saison.

Après la défaite des siens ce mercredi à Geoffroy-Guichard, Pascal Dupraz a tiré la sonnette d’alarme indiquant qu’il était vital pour l’ ASSE de procéder à un mercato ambitieux en janvier pour espérer se maintenir. " Il faut se dépêcher de recruter. Il faut penser le recrutement en fonction des budgets alloués pour amener davantage de dynamisme et de cohérences dans toutes les lignes ", a déclaré le coach savoyard en conférence d’après-match. Et justement, ce jeudi, RMC Sport a dévoilé le plan d’attaque des Verts pour janvier et il risque d'en surprendre plus d'un.

Prendre des risques à tous les postes

Selon le média sportif, l’ ASSE compte prendre de gros risques cet hiver, en termes de mercato, condition sine qua non pour redynamiser une équipe agonisante. Le club devrait recevoir rapidement plus de 10 millionsd’euros grâce à la vente de Wesley Fofana, une somme importante qui permettrait alors de blinder chaque secteur de jeu.

En plus de l’arrivée récente de Joris Gagnon en défense centrale, Saint-Etienne souhaite recruter un joueur par ligne, du gardien à l'attaque. Sans surprise, le club ligérien devrait orienter ses recherches sur des joueurs en prêt ou libres de tout contrat mais compte également, contre toute attente, mettre la main au portefeuille, quitte à s’endetter davantage pour sauver les Verts de la relégation.