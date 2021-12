RC Strasbourg Mercato : Un départ vers la Belgique officialisé

Publié par Ange A. le 24 décembre 2021 à 03:35

Pas utilisé par Julien Stéphan, le nouvel entraîneur du RC Strasbourg, un gardien de but a quitté le club pour le championnat belge.

Un gardien du RC Strasbourg refourgué en Belgique

Nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg, Julien Stéphan a réalisé une première moitié de saison moyenne. Le RC Strasbourg pointe à la 10e place à la trêve et n’est pas décroché des places européennes. Alors que le mercato d’hiver ouvre officiellement ses portes le 1er janvier 2022, le RCSA a enregistré un premier départ jeudi soir. Dans un communiqué, le club alsacien a officialisé le départ de Bingourou Kamara. Le portier sénégalais est prêté pour le reste de la saison sans option d’achat à Charleroi, actuel 6e du championnat belge. Le gardien international (2 sélections) est la deuxième recrue qu’enregistre Charleroi en l’espace de 24 heures. L’Ivoirien Vakoun Issouf Bayo est prêté avec option d’achat par La Gantoise.

Bingourou Kamara, un indésirable pour Stéphan ?

En rejoignant le pensionnaire de Jupiler Pro League, Bingourou Kamara espère disputer ses premières minutes de la saison. Le portier de 25 ans n’a en effet disputé aucune rencontre avec le RC Strasbourg cette saison. Sa dernière apparition sous le maillot du RCSA remonte au 6 novembre 2020 lors d’une défaite contre l’Olympique de Marseille (1-0) en Ligue 1. Prêté à Charleroi, le natif de Longjumeau n’aura plus qu’un an de contrat à son retour en Alsace. Reste plus qu’à savoir si le Racing va le prolonger ou le vendre l’été prochain pour ne pas laisser partir libre au terme de son contrat. Formé à Tours, Kamara avait rejoint Strasbourg en 2017. Au total, le Sénégalais a disputé 40 rencontres avec le club de l’Alsace.