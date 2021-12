LOSC Mercato : Newcastle insiste sur un gros coup à Lille OSC

Publié par ALEXIS le 24 décembre 2021 à 23:57

Sven Botman, l’un des joueurs du LOSC très convoité, est la priorité de Newcastle et ses nouveaux propriétaires milliardaires saoudiens.

LOSC : Sven Botman priorité de Newcastle

Interrogé sur le mercato du LOSC, Olivier Létang avait laissé entendre que « beaucoup de joueurs talentueux » de l’équipe championne de France 2021 ont forcément attiré l’attention de prétendants sur eux. Il annonçait ainsi le possible transfert de certains d’entre eux. C’est le cas de Jonathan Ikoné qui va s’engager avec l’ACF Fiorentina sous peu, sauf changement imprévu de dernière minute. Des coéquipiers de l’ailier tricolore de Lille OSC, dont Jonathan David et Sven Botman, sont aussi très sollicités. Le dernier est en tête de liste des cibles de Newcastle United, lanterne rouge de Premier League.

Selon Fabrizio Romano, « Newcastle prévoit de signer un ou deux défenseurs centraux en janvier ». Et celui du LOSC est la priorité des Magpies qui n’attendent plus que la réponse de la direction lilloise pour son prix définitif, d’après le journaliste italien. Vu son contrat, jusqu'en 2025, et le fort potentiel du N°4 des Dogues, le club nordiste pense à une grosse vente lors du transfert de ce dernier. Un indice donne d'ailleurs cette tendance, c'est la valeur marchande de Sven Botman. Selon Transfermarkt, il vaut 30 M€, alors qu’il a acheté à 8 M€ à l'Ajax en juillet 2020.

Lille OSC veut garder « une équipe performante et compétitive »

Vu les objectifs des Gones cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions, il est fort probable que l’arrière central néerlandais soit retenu par Olivier Létang. « Encore une fois, l’objectif est de garder une équipe performante et compétitive », avait-il indiqué sur la chaîne L’Équipe. L’objectif du LOSC (8e) est de finir sur le podium du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions 2022-2023. En coupe d’Europe cette saison, les Lillois affronteront Chelsea en 8e de finale (de la C1), le 22 février (aller) et le 16 mars 2022 (retour).