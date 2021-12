Barça Mercato : Xavi en passe de boucler une magnifique opération

Publié par Thomas le 24 décembre 2021 à 16:37

Tonitruant sur le marché des transferts, le Barça sait qu'il devra dégraisser cet hiver. Il est à un pas de boucler un départ très important.

Barça Mercato : Xavi se débarrasse de Luuk de Jong

Véritable casse-tête depuis des mois, le FC Barcelone a reçu ce vendredi une nouvelle superbe concernant son dégraissage. Alors que Ferran Torres est attendu au Camp Nou dans les prochains jours, les Blaugranas devraient également acter le départ d’un indésirable.

Recruté en urgence cet été en provenance du FC Séville, Luuk de Jong est à un pas de quitter le navire blaugrana pour rallier le club de Cadiz, actuellement 19e de Liga. Plus tôt dans la journée, le Barça, le FC Séville (détenteur du joueur) et Cadiz sont tombés d’accord pour le transfert définitif de l’attaquant néerlandais. Sous contrat initialement avec Séville jusqu’en 2023, Luuk de Jong avait été prêté à l’entité catalane pour palier au départ d’Antoine Griezmann vers l’Atlético et à la longue blessure de Sergio Agüero en début de saison (qui connaîtra plus tard de graves problèmes respiratoires).

Régulièrement utilisé sous les ordres de Ronald Koeman, l’attaquant de 31 ans avait complètement disparu des radars avec l’arrivée de Xavi Hernandez. Au total, l’ancien joueur du PSV aura disputé que 12 bouts de rencontres et marqué 1 but dans son éphémère aventure barcelonaise. Selon le Mundo Deportivo, le deal serait bouclé à 90% et il ne manquerait plus que le feu vert du joueur.

Barça : Dégraisser pour pouvoir recruter

En plus de se débarrasser d'un indésirable, le coach espagnol va donc, grâce à ce départ, pouvoir enregistrer la venue de Ferran Torres la semaine prochaine. Le joyau espagnol, recruté 45 millions d'euros plus bonus par le Barça, ne pouvait officiellement débarquer en Catalogne sans le départ de joueurs.

Condition sine qua non pour entrer dans les plans du fair-play financier, le départ de Luuk de Jong devrait être suivi par celui d’autres joueurs comme Philippe Coutinho et Samuel Umtiti. L’objectif à long terme de Joan Laporta est d’enrôler un numéro 9 de classe mondiale l’été prochain.