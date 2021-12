OL Mercato : Une menace en moins dans le dossier Martial ?

Publié par Ange A. le 25 décembre 2021 à 05:37

Selon la presse italienne, un cador européen pourrait renoncer à recruter à Anthony Martial également cité parmi les cibles de l’ OL.

Bonne nouvelle pour l’ OL, un prétendant en moins pour Martial

Seulement 13e de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique Lyonnais doit se renforcer cet hiver pour remonter au classement. Avec les départs de ses attaquants africains pour la prochaine CAN, recruter en attaque est un impératif pour l’ OL cet hiver. Si un accord est annoncé pour la signature de Sardar Azmoun à Lyon, le club rhodanien souhaiterait également rapatrier Anthony Martial. L’avant-centre de 26 ans est un sérieux candidat au départ à Manchester United. Diminué par les blessures et pas épargné par la concurrence en attaque chez les Reds Devils, l’international tricolore désire quitter Old Trafford dès cet hiver. Outre son club formateur, il ne manque pas de courtisans cet hiver. Mais comme l’indique Tuttosport, un géant européen ne serait plus enclin à enrôler Martial.

Un cador de Serie A en retrait pour Martial

Le journal croit savoir que la Juventus de Turin aurait émis des doutes concernant Anthony Martial. La source indique que les Bianconeri s’interrogent sur l’état de forme du joueur passé par l’Olympique Lyonnais. Des doutes d’autant plus justifiés que son bilan cette saison est loin d’être flatteur. Il ne compte qu’un seul but en 10 apparitions (359 minutes, 4 titularisations) cette saison. D’après le média italien, la Juventus creuserait une autre piste du côté de Manchester United. La Vieille dame s’intéresserait à Edinson Cavani, possible candidat au départ cet hiver. L’Uruguayen est également pisté par le Barça. Le club italien ciblerait aussi le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang actuellement en froid avec Mikel Arteta, le coach d’Arsenal.