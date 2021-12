OL Mercato : Aulas prépare la place de Sardar Azmoun à Lyon

Publié par ALEXIS le 25 décembre 2021 à 01:17

Pour faire la place à Sardar Azmoun, l’ OL va devoir sacrifier l’un de ses attaquants de pointe cet hiver. Moussa Dembélé ou Islam Slimani ?

Passé tout près du transfert de Sardar Azmoun du Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) à l’été, l’ OL serait toujours sur le coup pour le recruter pendant le mercato d’hiver. La signature de l’international iranien serait dans les tuyaux, à une semaine de l’ouverture officielle du marché de janvier 2022. Il devrait être la seule recrue de l’Olympique Lyonnais en dehors des opportunités qui pourraient se présenter. L’arrivée du buteur du Zénith à Lyon va forcément avoir des conséquences au sein de l’équipe de Peter Bosz. Ce dernier a Moussa Dembélé et Islam Slimani comme attaquant de pointe. Par conséquente la venue de Sardar Azmoun va forcément pousser l'un de ces avants-centres de l’ OL dehors.

Moussa Dembélé dans les plans de Newcastle

L’Équipe le confirme en annonçant que « l’Olympique Lyonnais doit vendre Dembélé, Slimani, ou les deux » cet hiver, car « la modification de l'effectif est une piste pour changer les choses ». Newcastle United et ses nouveaux propriétaires milliardaires sont intéressés par le premier. Pour rappel, Jean-Michel Aulas avait tenté de transférer Moussa Dembélé pendant le mercato de l’hiver en janvier 2021. Prêté à l’Atlético Madrid avec une option d’achat estimée 30 M€, l’attaquant n’a pas été conservé par le club espagnol. Il avait ainsi retrouvé l’ OL après six mois chez les Colchoneros.

Le natif de Pontoise vaut aujourd’hui 17 M€, alors que sa valeur était estimée à 50 M€ en mars 2020. Deux joueurs de l' OL : Lucas Paqueta et Houssem Aouar sont très courtisés. Le permier est dans le viseur des Magpies et du FC Barcelone, tandis que le second est courtisé par Arsenal en Premier League.