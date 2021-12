FC Nantes Mercato : Gros revirement pour l'avenir de Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2021 à 20:17

En fin de contrat au FC Nantes, Randal Kolo Muani a décidé de ne pas prolonger son contrat et de partir librement. Toutefois, rien n’est encore acté.

FC Nantes : Kolo Muani a une préférence, mais pas de choix arrêté

Le contrat de Randal Kolo Muani au FC Nantes expire en juin 2022, soit dans six mois. Toutefois, il refuse de prolonger avec son club formateur qui lui a fait plus d’une offre depuis le début des négociations avec ses représentants. L'avant-centre du FCN souhaite quitter les Canaris afin de signer avec le club de son choix l’été prochain. Des clubs allemands, dont l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen ou encore le Borussia Mönchengladbach sont intéressés par son profil. En Italie, l’AC Milan songe au N°23 du FC Nantes pour remplacer Zlatan Ibrahimovic (40 ans). En Premier League anglaise, il plait à Everton et son nom est associé à Newcastle, club racheté par des milliardaires saoudiens.

Très sollicité, Randal Kolo Muani « hésiterait encore entre trois challenges », à en croire RMC Sport. En effet, « il veut se donner du temps pour choisir sa destination ». Mais avant de faire son choix, il privilégie la Bundesliga afin de progresser comme plusieurs autres jeunes joueurs français : Christopher Nkunku (RB Leipzig), Dayot Upamenaco (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Nordi Mukiele (RB Leipzig).

Autre indice ? Lui et son entourage ne veulent pas entendre parler de départ lors du mercato hivernal qui ouvre officiellement le 1er janvier 2022, d’après la source. Il y a deux semaines, Randal Kolo Muani a confié sur Amazon Prime Vidéo : « Je n’ai pas fait mon choix. Je vais tout donner sur le terrain et finir ma saison calmement. Je vais essayer d’y penser plus tard. »

L'attaquant du FCN d'accord avec l'Eintracht Francfort ?

Malgré cette mise au point, le journaliste allemand Philipp Marquardt croit savoir que « l’Eintracht Francfort est proche d’un accord avec Nantes pour le transfert du joueur de 23 ans ». D'après la source, relayée par Fabrizio Romano un autre spécialiste du mercato, le FC Nantes et la direction des Aigles doivent maintenant se mettre d’accord sur les derniers détails, mais les négociations sont presque bouclées. Kolo Muani serait quant à lui déjà d'accord avec Francfort sur la base d'un contrat de cinq saisons.