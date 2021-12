ASSE Mercato : Nice, un indésirable de Galtier chez les Verts ?

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2021 à 03:45

La rumeur sur les pistes de l’ ASSE cet hiver annonce un joueur indésirable de l’OGC Nice chez les Verts en prêt, mais sans option d’achat.

L' ASSE à l'affut d'opportunités pour se renforcer

En attendant l’ouverture officielle du mercato hivernal, le 1er janvier 2022, l’ ASSE a enregistré les signatures de Joris Gnagnon (défenseur central) et de Bakary Sako (ailier gauche). Zinedine Ferhat (milieu droit polyvalent), une cible de longue date des Verts est également dans le viseur à l’AS Saint-Étienne, à six mois de la fin de son contrat au Nîmes Olympique en Ligue 2. À la recherche d’un gardien de but, suite à la grave blessure (entorse du ligament latéral interne du coude gauche et une fracture non-déplacée de l’apophyse coronoïde) d’Étienne Green, le club ligérien a coché le nom de Steve Mandanda.

Relégué sur le banc de touche de l’OM par Jorge Sampaoli, le portier Tricolore est favorable à une pige de 6 mois à l’ ASSE où il est assuré de jouer tous les matchs jusqu’à la Coupe du monde 2022. Son objectif étant d’avoir du temps de jeu pour espérer être sélectionné par Didier Deschamps pour le Mondial 2022 au Qatar.

Claude-Maurice prêté à l' AS Saint-Étienne par Galtier ?

Aussi en manque de temps de jeu à l’OGC Nice cette saison, Alexis Claude-Maurice pourrait être prêté par Christophe Galtier à l’ ASSE selon le compte Twitter @pseuman. Le coach des Aiglons a dirigé les Verts entre 2009 et 2017 et serait prêt à aider le club ligérien (actuel 20e) à se maintenir en Ligue 1 lors de la phase retour du championnat.

Le milieu de terrain de 23 ans pourrait ainsi se relancer sous le maillot stéphanois après sa fracture tibia-péroné. Absent entre août et septembre dernier, Claude-Maurice a fait 6 brèves apparitions en Ligue 1 lors de la première moitié de la saison (soit seulement 128 minutes de jeu cumulées).