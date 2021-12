Barça Mercato : Barcelone prépare un joli coup à Monaco !

Publié par Timothy le 28 décembre 2021 à 12:20

Son contrat avec l’AS Monaco jusqu'en juin 2022, Djibril Sidibé n’a toujours pas prolongé. Le Barça garde un oeil sur le latéral droit pour renforcer son effectif.

AS Monaco : Après 5 ans, une envie d'ailleurs pour Sidibé ?

Arrivé à Monaco en juillet 2016 pour cinq saisons, Djibril Sibidé s'est rapidement imposé dans le onze monégasque au poste d'arrière droit. Après un prêt d'un an à Everton au cours de la saison 2019/2020, Sidibé vit des moments compliqués à son retour à Monaco en août 2020, avec quelques séquelles du Covid-19 et un manque de préparation physique notable. Mais peu à peu, il retrouve sa forme d'antan et regagne son poste attitré de latéral droit.

Son contrat avec l'AS Monaco s'étend jusqu'en juin 2022. Cependant, Djibril Sidibé n'a toujours pas accepté une offre de prolongation de la part du club du Rocher. La dernière en date ne répond pas à ses exigences salariales. Pas opposé à l'idée de rester à l'ASM, la latéral droit français pourrait bien faire ses valises s'il ne trouve pas un terrain d'entente avec les dirigeants monégasques. Une dernière réunion est censée se dérouler début janvier.

Barça Mercato : Vers un départ de Sidibé dès cet hiver ?

Si aucun accord n'aboutit, l'AS Monaco pourrait prendre la décision de se séparer du champion du monde 2018 dès cet hiver pour éviter de le voir quitter le club libre lors du mercato estival. Sachant que sa cote sur Transfermarkt avoisine actuellement les 8 M€. Son départ pourrait aussi s'accélérer avec l'arrivée prochaine de Vanderson, latéral droit brésilien évoluant à Grêmio, qui doit être officialisé dès l'ouverture du marché des transferts, soit le 1er janvier 2022. Puis la présence de Ruben Aguilar à son poste fétiche n'arrange guère la situation de Djibril Sidibé, qui risque de voir son temps de jeu se réduire.

Selon le Mundo Deportivo, l’international tricolore serait les tablettes de trois clubs. La piste la plus sérieuse se situe au Barça. Le joueur de 29 ans ne laisserait pas insensible le club catalan, qui cherche à se renforcer à moindre coût et anticiper le départ probable de Sergino Dest. Djibril Sidibé serait également pisté en Angleterre. Reste à savoir s’il acceptera de rejoindre Barcelone, car ces dernières semaines, le latéral droit laissait entendre son souhait de rester à Monaco...