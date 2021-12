AS Monaco Mercato : Accord total, l'AC Milan devancé sur un gros coup

Publié par Timothy le 27 décembre 2021 à 16:57

À la recherche d'un défenseur pour performer dans la deuxième partie de saison, l'AS Monaco a trouvé son bonheur au Brésil.

Vanderson va rejoindre les rangs de l'AS Monaco

Actuel 6e de Ligue 1 avec 29 points au compteur, l’AS Monaco reste dans le vert. Mais pour prendre l'ascendant sur ses rivaux (Montpellier, Rennes) dans la deuxième partie de saison, la direction du club du Rocher envisage de renforcer son effectif. Elle anticipe également les éventuels départs cet été. Notamment la possible succession de Djibril Sidibé qui arrive au terme de son contrat en juin prochain. À ce titre, l'AS Monaco cible depuis quelques semaines Vanderson, un latéral droit brésilien évoluant à Grêmio.

C'est désormais confirmé par Foot Mercato, les deux parties sont parvenues à un accord total. L'opération devrait être officialisée dès l'ouverture du mercato hivernal, soit le 1er janvier prochain. L'AS Monaco va débourser au total 11 millions d'euros. Un montant qui sera réglé en cinq fois. Le club de la Principauté faisait face à une rude concurrence sur ce dossier. Brentford mais surtout l'AC Milan étaient très intéressés par le profil de Vanderson. Ce dernier a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 30 rencontres de Série A au Brésil. Il a aussi évolué en tant que milieu droit à plusieurs reprises.

Un futur crack dans la sélection brésilienne

Vanderson est un arrière droit très offensif avec une bonne technique et une bonne intelligence de jeu. Ce futur crack va ainsi signer un contrat de plus de quatre ans avec l'AS Monaco et viendra concurrencer Ruben Aguilar et Djibril Sidibé, dont le contrat expire en juin. Ce dernier a reçu une proposition de l'ASM qui ne l'enchante guère et doit à nouveau rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours.

Vanderson est un joueur d'avenir est suivi de très près par Tite, sélectionneur du Brésil, en vue des prochaines listes du Brésil. Beaucoup d'observateurs le considèrent notamment comme le futur latéral de la Seleção. Il lui reste désormais à prouver toutes ses qualités sur le terrain pour prétendre à une éventuelle sélection ces prochains mois.