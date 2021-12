ASSE Mercato : 20M€, cinq départs dans les tuyaux cet hiver ?

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2021 à 12:20

L’ ASSE va se renforcer cet hiver pour tenter de se sortir de la zone de relégation. Les Verts vont aussi se séparer des joueurs indésirables.

ASSE : Plusieurs pistes explorées après Gnagnon et Sako

Le mercato hivernal s’annonce mouvementé à l’ ASSE, dans le sens des arrivées comme des départs. Dernier de Ligue 1, le club ligérien doit se renforcer en janvier, afin de tenter de se maintenir dans l’élite. Sans budget conséquent, l’AS Saint-Étienne fait avec les moyens de bord, en recrutant des joueurs libres de tout engagement. C’est le cas le Joris Gnagnon (défenseur central) et de Bakary Sako (ailier gauche) arrivés chez les Verts sans indemnité de transfert. D’autres pistes sont également explorées par Loïc Perrin (nouveau coordinateur sportif) et Jean Luc Buisine (directeur de la cellule de recrutement).

Ils cherchent des joueurs sous forme de prêt sans option d’achat, mais avec des salaires supportables pour les finances de l’ ASSE. Les deux dirigeants sont ainsi aux trousses de Jean-Philippe Mateta (avant-centre de Crystal Palace), Zinedine Ferhat (ailier droit de Nîmes Olympique) ou encore de Ousseynou Ba (arrière central de l'Olympiakos). Mercredi, la piste menant vers Lys Mousset (25 ans), un attaquant en manque de temps de jeu à Sheffield United (D2 anglaise), a été révélée.

Les Stéphanois sont également en quête d'un gardien de but pour être N°1 au poste, suite à la grave blessure d’Étienne Green. Le nom de Steve Mandanda a circulé un temps à l’ ASSE, mais le portier de l’OM ne serait pas enchanté à l’idée d’une pige de six mois à Saint-Étienne.

L'AS Saint-Étienne doit vendre pour 20 M€ ?

Pour équilibrer ses comptes d’ici la fin de la saison, les Stéphanois doivent vendre des joueurs ou poursuivre la réduction de leur masse salariale. Selon les informations de L’Équipe, Sainté « se serait engagée devant la DNCG à vendre des joueurs, pour 20 M€ d'ici au 30 juin 2022 ». Et si l’on en croit le quotidien sportif, le club ligérien souhaite se séparer de cinq joueurs au moins cet hiver : Bilal Benkhedim, Assane Diousse, Alpha Sissoko et Ignacio Ramirez, tous en fin de contrat le 30 juin 2022.

La source cite aussi Jean-Philippe Krasso, dont le bail court jusqu’à fin juin 2023, mais qui n’est pas décisif depuis son arrivée à l’ ASSE à l’été 2020. Il faut préciser qu'Ignacio Ramirez est prêté à l’ ASSE par Liverpool FC de Montevideo (Uruguay), mais l’avant-centre uruguayen n’est pas parvenu à convaincre le staff technique stéphanois. En 6 apparitions sous le maillot des Verts, dont 5 en Ligue 1, il n’a pas marqué de but et n’a délivré aucune passe décisive.