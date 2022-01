OL Mercato : 18 M€, le successeur d'Aouar déniché à la Juve ?

Publié par Ange A. le 03 janvier 2022 à 07:00

Après son mauvais début de saison, l’ OL lorgnerait du côté de la Juventus de Turin pour renforcer pour son milieu de terrain.

L’ OL sur un joli coup à la Juventus de Turin

Éliminé de la Coupe de France, 13e de Ligue 1 et toujours en lice en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a réalisé une première moitié de saison assez décevante. Des renforts sont notamment attendus durant cet hiver pour renforcer l’effectif de Peter Bosz. La signature de l’Iranien Sardar Azmoun est notamment espérée en l’absence des Islam Slimani, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere. L’Algérien, le Camerounais et le Zimbabwéen sont partis disputer la CAN. Autre récente piste révélée, celle menant à Abdul Mumin. Le défenseur ghanéen évolue au Vitoria Guimaraes. Aux dernières nouvelles, l’ OL pourrait également frapper un coup du côté de la Juventus de Turin. Rodrigo Bentancur serait sur les tablettes de Lyon selon les informations de Diego Martel.

Bentancur pour remplacer Houssem Aouar à Lyon ?

La source révèle sur Twitter que l’ OL souhaiterait enrôler le milieu uruguayen sous la forme d’un prêt avec option achat. Le montant de cette clause pourrait s’élever à 18 millions d’euros selon le journaliste. La Juventus de Turin ne devrait pas s’opposer à un départ du milieu de 24 ans. Celui-ci est loin d’être un indispensable aux yeux de Massimiliano Allegri. L’international uruguayen (45 sélections) a joué 20 matchs cette saison pour 3 passes décisives.

Disposée à lâcher son Sud-Américain, la Juve espèrerait en échange récupérer Houssem Aouar à moindre coût. Le milieu de l’Olympique Lyonnais devrait de nouveau disposer d’un bon de sortie à un an de l’expiration de son contrat. Ces révélations tombent alors que Bruno Guimaraes pourrait claquer la porte. Les Gunners d’Arsenal seraient disposés à lâcher 40 millions d’euros pour le milieu brésilien. Reste à savoir si le club rhodanien va accepter céder ses deux milieux en l’espace de quelques mois.