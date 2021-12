OL Mercato : Azmoun arrive, un attaquant poussé dehors !

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2021 à 15:00

L’ OL attend sa première recrue hivernale, qui devrait être Sardar Azmoun, sauf revirement de situation. Avant son arrivée, Shaqiri serait poussé dehors.

L' OL espère Sardar Azmoun en janvier et y travaille

Pour remplacer Islam Slimani et Tino Kadewere attendus à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), l’ OL a décidé d’accélérer le transfert de Sardar Azmoun, courtisé depuis l’été 2021. Ce dernier serait déjà d’accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais en janvier. Il reste maintenant un accord entre Lyon et le Zénith Saint-Pétersbourg pour conclure le transfert de l’avant-centre iranien en fin de contrat en juin 2022 en Russie.

Malgré la menace de Newcastle United en Premier League et de l’Atalanta Bergame en Serie A, l’ OL est toujours la destination privilégiée par le buteur des Zénitiens. Notons qu’un autre attaquant polyvalent, Karl Toko Ekambi, sera aussi absent du 9 janvier au 6 février en raison de CAN qui se dispute dans son pays s’origine, le Cameroun.

En attendant Azmoun, Shaqiri poussé dehors

Malgré les absences de ces trois joueurs offensifs, L’Équipe apprend que Lyon veut se séparer de Xherdan Shaqiri cet hiver. Il est clairement en échec chez les Gones depuis son transfert de Liverpool FC en août 2021 pour 6 M€. L’ailier droit de 30 ans a fait seulement 8 apparitions en Ligue 1 lors de la phase aller du championnat, pour 1 but inscrit et 2 passes décisives délivrées. En effet, l’international suisse (100 sélections, 26 buts) n’est pas parmi les premiers choix offensifs de Peter Bosz, qui a du mal à l'aligner à son poste de prédilection.

Le Suisse conforté par son gros salaire à Lyon

Mis sur le marché d’après le quotidien sportif, Xherdan Shaqiri ne devrait pas être facile à déloger de l’ OL. En plus d'être sous contrat jusqu'en 2024, son gros salaire estimé à 350 000 € par mois le positionne dans un confort à tel point qu’il pourrait ne pas trouver preneur s’il ne baisse pas ce revenu. D’ailleurs, la source confirme que « Shaqiri ne peut pas aller n'importe où, alors qu'il est assis sur un contrat de trois ans à 350 000 € mensuels ».

Toutefois, l’ambition de disputer la Coupe du monde 2022 pourrait pousser l’ancien joueur des Reds à faire un effort financier. Car le gros défi du N°29 de l’ OL est de jouer régulièrement en club afin de prétendre à une place en sélection pour la Coupe du monde au Qatar en novembre-décembre 2022.