OM Mercato : La Premier League à l'assaut d'un crack marseillais

Publié par Ange A. le 06 janvier 2022 à 06:43

L’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un départ surprise dans les prochains mois. Un minot de l’ OM est courtisé en Angleterre.

Ça se bouscule en Premier League pour un crack de l’ OM

Mercredi, l’Olympique de Marseille a enregistré un premier départ. En manque temps de jeu depuis l’arrivée de Jorge Samapoli, Jordan Amavi est retourné à l’OGC Nice. Le latéral est prêté avec option d’achat à Nice, son club formateur. Le montant de cette clause s’élèverait à 5 millions d’euros selon L’Équipe. Après ce départ, l’exécutif marseillais espère des ventes de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Le milieu et le défenseur central pourraient poser leurs valises en Premier League dès cet hiver. Comme eux, un jeune attaquant de Marseille pourrait effectuer la traversée de La Manche dans les prochains mois. Le Daily Mail assure en effet que quatre clubs anglais se disputent le prometteur Bamba Dieng. Aston Villa, Crystal Palace Newcastle United et West Ham s’intéresseraient au profil de l’avant-centre de 21 ans.

Vers un possible départ de Dieng de Marseille ?

Le minot a réalisé une première partie de saison prometteuse avec les A. Bamba Dieng a notamment inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 14 matchs de Ligue 1. Au vu de ses prouesses, il a vu son statut professionnel conforter par sa direction. Laquelle lui a proposé un nouveau contrat avec une importante revalorisation salariale. De même, le natif de Pikine est devenu un attaquant international. Il a été convoqué pour la première fois chez les Lions de la Téranga en octobre.

L’avant-centre de l’Olympique de Marseille s’apprête d’ailleurs à disputer la Coupe d’Afrique avec le Sénégal. Au vu de ses prestations, il est peu surprenant que le jeune Marseillais voit des prétendants frapper à sa porte. Surtout que dans une récente sortie sur le média local TFM, il confiait qu’il n’allait pas s’éterniser sur la Canebière. Mais pour le moment, l’heure du départ n’a pas encore sonné pour le crack olympien qui entend d’abord s’imposer au Vélodrome.