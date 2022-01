Barça Mercato : Coutinho à Aston Villa, un obstacle bloque tout

Publié par Timothée Jean le 06 janvier 2022 à 21:43

Indésirable au Barça, Phillippe Coutinho a trouvé une porte de sortie avec Aston Villa. Le club britannique doit lever un dernier obstacle pour conclure sa signature.

Barça Mercato : Philippe Coutinho se rapproche d’Aston Villa

Après le transfert de Ferran Torres, la direction du FC Barcelone envisage désormais de réduire son effectif budgétivore. Plusieurs joueurs sont poussés vers la porte de sortie afin de soulager les caisses du club. C’est notamment le cas de Philippe Coutinho. Arrivé en janvier 2018 contre un chèque de plus de 160 millions d’euros, l’international brésilien reste la plus grosse déception du club catalan. Il n’est jamais parvenu à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui et doit désormais se contenter d’un statut de remplaçant à Barcelone. L’arrivée de Xavi Hernandez n’a rien changé sa situation à Barcelone.

S’il s’est longtemps accroché à son contrat expirant en juin 2023 avec le FC Barcelone, Philippe Coutinho semble désormais ouvert à l’idée de relever un nouveau challenge sous d’autres cieux. Cantonné sur le banc du Barça, l’ancien meneur de jeu de Liverpool est d’ailleurs proche de faire son retour en Premier League. Comme l’indique le média espagnol COPE, les dirigeants de Aston Villa ont intensité les négociations ces derniers pour s’attacher les services du Brésilien. Un accord serait même proche d’être conclu entre les deux parties. Mais que les Villans se gardent de crier vite victoire, un dernier obstacle et non des moindres bloque sa venue.

La prise en charge de son salaire pose problème

Malgré toute la bonne volonté des dirigeants britanniques et une offre de transfert au bout du compte, la formation de Premier League n'arrive toujours pas à finaliser ce deal. Disposant d'un très gros salaire à Barcelone, Philippe Coutinho pourrait finalement quitter la Catalogne sous la forme d'un prêt. La direction catalane serait en tout cas favorable à ce type de transaction, même si elle préférait se débarrasser pour de bon de ce flop. Les discussions se poursuivent dans ce sens.

Coutinho pourrait bientôt rejoindre Aston Villa à condition que les Villans prennent en charge l’intégralité de son salaire. C’est là que les choses se compliquent, car selon le journaliste Rudy Galetti, Aston Villa n'est pas en mesure d’assumer la totalité des émoluments du Brésilien. Alors que les négociations entre les deux écuries se poursuivent, d’autres clubs restent en embuscade sur ce dossier. Newcastle et Everton sont évoqués.