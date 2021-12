Barça Mercato: Gros coup de froid pour l’arrivée de Ferran Torres

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2021 à 05:35

L’officialisation de l'arrivée de Ferran Torres au Barça est très attendue en Catalogne. Mais aux dernières nouvelles, un terrible danger plane sur ce dossier.

Barça Mercato : La signature de Ferran Torres invalidée par la Liga ?

Malgré des finances dans le rouge , le FC Barcelone s’apprête à boucler l’arrivée d’un renfort offensif. Attaquant de Manchester City, Ferran Torres est sur le point de devenir Barcelonais. Les dirigeants catalans, après plusieurs semaines de négociations, sont finalement parvenus à s’entendre avec leurs homologues de Man City le transfert du joueur de 21 ans.

Ayant obtenu le feu vert des Cityzens, Ferran Torres s’est rendu en Catalogne ce lundi afin de passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son nouveau bail. Le joueur de 21 ans devrait s’engager avec le Barça pour un contrat de longue durée, soit jusqu’en jusqu’en juin 2027. Tout semblait donc réuni pour l’officialisation de sa signature à Barcelone. Sauf que ce dossier connaît un nouveau rebondissement.

En effet, selon les informations de RMC Sport, la Liga souhaite éclaircir les conditions de l’arrivée de Ferran Torres. L’instance s’interrogerait sur le règlement du transfert de joueur de 21 ans à hauteur de 55 millions d’euros. Un montant qui paraissait hors de portée des finances des Blaugranas. Le FC Barcelone s’expose donc à de lourdes sanctions en cas d’irrégularités.

Après avoir posé des difficultés aux signatures de Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero, le règlement de la Ligue espagnole pourrait à nouveau invalider le transfert de Ferran Torres au Barça. Ce qui serait une terrible nouvelle pour les Catalans en quête de renforts offensifs cet hiver. Mais rien n’est encore acté dans ce dossier.

Un simple problème de document

Selon les informations de la presse espagnole, ce léger contre-temps ne devrait en aucun cas empêcher l’officialisation du transfert de Ferran Torres. Le retard de l'annonce serait dû à un « problème bureaucratique ». Manchester City et le FC Barcelone examinent les derniers documents pour son transfert. Et selon les informations du journal AS, l’attaquant espagnol a passé la visite médicale avec succès ses tests médicaux. Il devrait passer environ 15 jours avant de faire ses débuts sous les couleurs barcelonaises.