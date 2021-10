OM Mercato : Coutinho, une belle affaire à saisir au Barça ?

Publié par Timothée Jean le 12 octobre 2021 à 14:03

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l’ OM lors du dernier mercato estival, Philippe Coutinho est finalement resté au FC Barcelone. Mais le milieu offensif brésilien pourrait vite devenir une belle affaire dès cet hiver.

OM Mercato : Le Barça a tranché pour Coutinho

En janvier 2018, le FC Barcelone n’a pas lésiné sur les moyens pour s’attacher les services de Philippe Coutinho en provenance de Liverpool. Les Catalans ont déboursé environ 160 millions d’euros (bonus compris) pour son transfert, faisant du Brésilien la recrue la plus chère de l’histoire du club. Sauf que le milieu offensif n’est jamais parvenu à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui.

Considéré comme le grand flop de l’ère Bartomeu au Barça, Philippe Coutinho se rapproche désormais de la porte de sortie. Le joueur de 29 ans ne serait pas contre l’idée de poursuivre son aventure au FC Barcelone où il lui reste encore une année de contrat. Mais les dirigeants catalans ne l’entendent pas vraiment de cette oreille. Eduardo Inda révèle d’ailleurs que le Barça, qui traverse actuellement une crise financière sans précédent, souhaite se séparer du Brésilien le plus rapidement possible afin de limiter les dégâts. « Laporta veut se débarrasser de lui cet hiver et Liverpool serait intéressé pour son retour à Anfield », a indiqué le journaliste sur le plateau de l’émission El Chiringuito.

Coutinho vers un retour en Premier League ?

Peu à son aise au FC Barcelone, Philippe Coutinho est donc poussé vers la porte de sortie où plusieurs clubs s’activent déjà pour arracher sa signature. Plusieurs fois citée dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’ancienne star de Liverpool semble se diriger vers un retour en Premier League. Selon la source, les Reds seraient désormais enclins à l’idée de récupérer leur ancien joueur à moindre prix. Mais les nouveaux propriétaires de Newcastle seraient également intéressés par les services du Brésilien. Cette forte concurrence anglaise risque de faire grimper le tarif pour Coutinho.