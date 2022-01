FCGB-OM : La compo de Sampaoli tombe ! Marseille sans attaquant

Publié par Thomas le 07 janvier 2022 à 12:36

C'est un match pour le moins étrange qui attend Jorge Sampaoli et l' OM ce vendredi face à Bordeaux. Découvrez les compos de l’Olympique de Marseille.

Le Covid décime le match FCGB-OM

Dans un climat tendu, marqué par une recrudescence folle de l’épidémie du Covid-19, l’ OM se déplace ce vendredi soir au Matmut Atlantique pour y affronter les Girondins de Bordeaux, 17èmes de Ligue 1. Si hier, Jorge Sampaoli s’est réservé de divulguer le nom de ses joueurs testés positifs en conférence de presse, il ne fait aucun doute que le terrible virus ait également fait des siennes au sein du club de la cité phocéenne.

Si l’ Olympique de Marseille devrait se retrouver diminué ce soir, ce n’est cependant rien comparé à l’hécatombe bordelaise, où Petkovic devra composer sans 8 de ses joueurs à cause du Covid. Les Girondins de Bordeaux ont tenté de reporter le match contre les Olympiens, à l’instar des matchs Angers-ASSE et Lille-Lorient, mais la FFF a rejeté leur requête. Après étude du dossier, l'instance de football a estimé que les Girondins de Bordeaux ne comptaient pas assez de cas positifs au sein de leur équipe pour justifier le report du match. « La semaine dernière, on a compté les joueurs qui pouvaient revenir. On n’était alors pas dans les règles pour demander un report », a déclaré Admar Lopes. Pour rappel, le protocole sanitaire autorise le report d’une rencontre si au moins 11 joueurs sont testés positifs. De fait, 7 jeunes de la réserve se sont entraînés avec les pros cette semaine, de quoi assister à une compo très remaniée du côté du FCGB.

L'Olympique de Marseille sans Milik ni Dieng

C’est la grosse info à Marseille, l’actuel 3ème de Ligue 1 se déplacera ce vendredi sans ses deux attaquants, Arkadiusz Milik (blessé) et Bamba Dieng (CAN), tous deux associés cette semaine à de folles rumeurs mercato. Ces absences devraient par conséquent bouleverser la physionomie du match pour l' entraîneur Jorge Sampaoli.

Pour pallier ce vide en pointe de l'attaque de l'équipe olympienne, le technicien argentin devrait titulariser la recrue Amine Harit. le joueur était présent hier en conférence de presse. L’absence de Gerson, lui aussi blessé, devrait également donner du précieux temps de jeu à Luis Henrique. Pour le reste, Marseille devrait aligner un 11 plutôt solide pour bien débuter son année 2022 en Ligue 1.

Compo probable de l’ OM contre le FCGB

Gardien : P. López

Défenseurs : L. Peres, D. Caleta-Car, W. Saliba

Milieux : D. Payet (C), M. Guendouzi, B. Kamara, P. Lirola

Attaquants : L. Henrique, A. Harit, C. Ünder

A noter, cette compo est susceptible d’évoluer en fonction des cas de Covid non communiqués par le club.