OL-PSG : Les compos sont tombées, grosses surprises en vue !

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2022 à 10:42

Ce dimanche à 20h45, le PSG sera sur la pelouse de l’OL en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les compositions des deux équipes ont fuité.

L’équipe du PSG sans Simons, avec Kehrer

Compte tenu des nombreux absents du côté du Paris Saint-Germain, la titularisation du jeune Xavi Simons dans l’animation offensive de l’équipe du Paris Saint-Germain paraissait pour beaucoup comme une évidence. Mais Mauricio Pochettino en a décidé autrement. Pour le choc de ce soir face à l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur parisien a préféré miser sur l’expérience d’Ander Herrera et Georginio Wijnaldum malgré des performances mitigées.

Le milieu de terrain espagnol et le Néerlandais de 30 ans vont donc se charger de l’animation du secteur médian aux côtés de Marco Verratti afin d’alimenter Kylian Mbappé et Mauro Icardi aux avant-postes. Après deux très bons matchs en Coupe de France, le jeune Xavi Simons devra continuer à patienter et attendre sur le banc.

Un choix un peu « osé », mais qui pourrait s’expliquer par l’expérience de l’adversaire du jour. Dans les cages du PSG, c’est bien Keylor Navas qui va être aligné, Gianluigi Donnarumma étant atteint de Covid-19. En l’absence de Lionel Messi, Neymar Jr et Angel Di Maria, Kylian Mbappé va se charger du secteur offensif en compagnie de Mauro Icardi dans un 4-33 planifié par Pochettino.

L’équipe du PSG face à l’OL : Navas - Kehrer, Marquinhos (cap), Kimpembe, Nuno Mendes - Paredes, Verratti, Herrera - Wijnaldum, Icardi, Mbappé.

OL : Lucas Paqueta sur le banc face au PSG ?

Du côté de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz va surprendre son monde avec une décision bien extraordinaire. En effet, le coach de l’équipe olympienne pourrait prendre la résolution de laisser son meilleur élément Lucas Paqueta sur le banc à l’entame du match contre le Paris Saint-Germain.

Positif au Covid-19 durant la trêve hivernale, le meneur de jeu brésilien ne s'est entraîné que trois fois depuis son retour de vacances. À quelques heures du choc de la 20e journée du championnat et face au leader, Peter Bosz réfléchirait à l’idée de lancer le jeune Rayan Cherki dès le coup d’envoi de cette rencontre.

La compo de l’OL contre le PSG : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Guimarães, Emerson - Aouar, Cherki (ou Paqueta) - Dembélé.