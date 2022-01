OL Mercato : La réponse cash de Lucas Paqueta au Paris SG

Publié par Ange A. le 07 janvier 2022 à 08:05

Alors que les rumeurs d’un transfert de Lucas Paqueta au PSG circulent, l’agent du milieu de l’ OL s’est prononcé sur son avenir.

Lucas Paqueta vers le PSG, la réponse de son agent

L’Olympique Lyonnais dans le dur en championnat lors de la première moitié de saison, certaines individualités se sont illustrées. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives, Lucas Paqueta a été le deuxième Lyonnais le plus décisif après Karl Toko Ekambi. Alors que le mercato d’hiver vient d’ouvrir ses portes, le milieu brésilien est au centre des rumeurs. D’après L’Équipe, l’international auriverde (28 sélections/6 buts) serait l’une des cibles prioritaires de Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’aurait pas renoncé à le recruter. Il était déjà parvenu à le transférer de Flamengo à l’AC Milan en janvier 2019 lorsqu’il officiait chez les Rossoneri. Le responsable parisien voudrait donc récdiver et enrôler son jeune compatriote l’été prochain. Ces révélations n’ont pas laissé l’agent de l’ancien milanais indifférent.

Le PSG fixé pour Paqueta

Pour Eduardo Uram, un transfert de Lucas Paqueta n’est pas encore à l’ordre du jour. Comme indiqué par le quotidien sportif, le représentant du milieu de terrain lyonnais confirme qu’aucun contact n’a été établi avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Paqueta. « Ce n’est pas à l’ordre du jour, cela n’existe pas ! La seule chose qui est vraie c’est que Lucas est en très grande forme. Il joue très bien. D’ailleurs, il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Leonardo le connaît très bien, depuis Flamengo. Quelqu’un a mis tout cela ensemble pour générer cette spéculation. Mais il n’y a aucun appel. Rien sur mon téléphone, rien à Lyon », a assuré l’agent du milieu de l’ OL au micro de RMC Sport. Recruté en 2020 en provenance de Milan contre 20 millions d’euros, le Brésilien est encore sous contrat avec Lyon jusqu’en 2025.