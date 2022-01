PSG Mercato : Mbappé, vers un scénario extraordinaire à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2022 à 15:00

Hier, un membre de la famille royale du Qatar a annoncé que Kylian Mbappé allait quitter le PSG l’été prochain. Une sortie un peu précipitée.

Le Qatar déjà résigné pour Kylian Mbappé ?

Depuis quelques jours, plusieurs médias locaux et étrangers assurent que le Paris Saint-Germain semble désormais résigné à l’idée de perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison en cours. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans n’a pas renouvelé son engagement et se dirige donc vers un départ gratuit au Real Madrid.

ABC Sport et Marca ont même indiqué que Florentino Pérez et les représentants de Mbappé ont déjà conclu un accord sur la base d’un contrat de 6 ans, soit jusqu’en 2028, avec un salaire annuel de 21 millions d’euros et une prime à la signature de 40 millions d’euros. Des rumeurs qui ont trouvé leur confirmation la plus crédible dans les propos du Prince qatarien Nasser Al-Attiyah, cousin du Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du PSG.

En effet, lors d'une interview accordée au Mundo Deportivo, le pilote de Rallye a publiquement laissé entendre que malgré toutes les tentatives parisiennes pour le convaincre de prolonger, Mbappé est resté ferme sur sa position et va donc quitter la Ligue 1 l’été prochain. « Tu le sais. Quand quelqu'un veut quitter le club, ce n'est pas facile (de le garder) », a confié Nasser Al-Attiyah. Seulement, la réalité serait encore tout autre dans ce dossier.

PSG Mercato : Aucune négociation concrète entre le Real et Mbappé

En effet, selon les informations du journal Le Parisien, l’avenir de Kylian Mbappé resterait encore très incertain. Le quotidien régional explique notamment que malgré tout ce qui se raconte depuis plusieurs jours, le Champion du Monde 2018 n’a pas arrêté de décision concernant la suite qu’il veut donner à sa carrière au terme de son bail avec le Paris Saint-Germain.

« Paris peut y croire, parce qu’aujourd’hui, aucune décision n’a été prise. L’attaquant réfléchit encore à la meilleure solution quant à son avenir. C’est un secret de polichinelle : il caresse le rêve d’enfance de rejoindre la Maison-Blanche. Reste à savoir s’il a envie de concrétiser ce rêve en 2022 ou un peu plus tard », explique le média francilien qui précise que « le projet sportif et non les préoccupations financières reste au cœur de ses observations.

Il ne liera pas son destin à la question de l’entraîneur, alors que le nom de Zinedine Zidane revient pour remplacer Mauricio Pochettino, pas toujours à l’aise au PSG. Lui aime ce technicien, il l’adore même, si bien qu’un changement de coach ne serait pas forcément une bonne idée. Les discussions contractuelles se poursuivent donc paisiblement entre le PSG et Kylian Mbappé, et aucune négociation secrète n’a été entamée par le joueur et ses parents avec le Real Madrid. »

S’il parvenait à accepter de rester et poursuivre l’aventure à Paris, « l’accord s’établira forcément sur une durée courte. »