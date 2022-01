PSG Mercato : Après Messi, un autre coup légendaire en approche

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2022 à 16:49

Après avoir étonné la planète foot avec Lionel Messi l’été passé, le PSG pourrait récidiver en fin de saison. Leonardo s’active dans ce sens.

Paul Pogba se rapproche du PSG

Pour le prochain mercato estival, Leonardo a inscrit en priorité l’arrivée d’une grosse pointure au milieu de terrain à côté de celle d’une star offensive pour venir combler le probable départ de Kylian Mbappé. Si les noms de Lucas Paqueta, Franck Kessié, Marcelo Bronzovic et Casemiro sont cités ces dernières semaines, l’heureux élu pourrait être un international français.

En effet, Paul Pogba pourrait débarquer gratuitement au Paris Saint-Germain dans les mois à venir. Alors que sa dernière année ne se passe pas très bien, le milieu de 28 ans ne devrait pas prolonger son engagement. Libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, Paul Pogba serait déjà en pourparlers avec plusieurs de ses prétendants.

Et comme l’assure le tabloïd britannique The Times, ces dernières heures, le club de la capitale serait à l’heure actuelle la destination la plus crédible pour le champion du monde 2018. Toujours selon la même source anglaise, le natif de Lagny-sur-Marne n’aurait donné aucune indication à ses proches ou aux dirigeants des Red Devils concernant une prolongation à Old Trafford. Une tendance récemment confirmée par son entourage.

PSG Mercato : Le clan Pogba fait une importante précision

De retour à Manchester United depuis août 2016 en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 105 millions d’euros, Paul Pogba n’est pas certain de rester chez les Red Devils à l’issue de la saison en cours. Dans un communiqué publié dernièrement sur Sportsmail, l’entourage du milieu de terrain tricolore a démenti les rumeurs anglaises évoquant une proposition salariale de 600 000 euros hebdomadaires de Manchester United pour le voir signer un nouveau bail.

« Pour clarifier les rumeurs des médias, Paul Pogba ne s’est pas vu offrir un nouveau contrat ces derniers mois. Paul est pleinement concentré sur sa convalescence après une blessure dans le but d’aider l’équipe dès que possible », a écrit le clan Pogba. D’après The Times, « le PSG apparaît comme la destination la plus probable pour Paul Pogba, qui n’a pas donné d’indication qu’il souhaiterait rester à Old Trafford après la fin de la saison. Il devrait rester encore 6 semaines de côté (à cause d’une blessure) ». Après Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, Leonardo pourrait frapper un autre très gros coup sur le marché des joueurs libres.