PSG Mercato : Al-Khelaïfi a rencontré en personne Paul Pogba !

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 03:05

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est dans le viseur du PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi s’implique lui-même dans ce dossier.

La Juventus Turin lâche prise pour Paul Pogba

En raison de difficultés économiques liées accentuées par l’avènement de la pandémie du Covid-19, la Juventus Turin ne pourra pas assumer le retour de Paul Pogba. « Nous ne pensons pas que cela va être possible maintenant », aurait confié un haut dignitaire du club italien à Caught Offside concernant un éventuel retour de l’international français de 28 ans.

Une terrible nouvelle pour le milieu de terrain de Manchester United qui faisait pourtant de l’option Juve sa priorité pour la suite de sa carrière. Toutefois, d’autres grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone sont disposés à faire le nécessaire afin d’attirer le champion du monde 2018. Les dirigeants parisiens travaillent déjà dans ce sens.

PSG Mercato : Pogba et Al-Khelaïfi dans le même hôtel ?

Ce dimanche, le Youtubeur Thekairi78 a publié sur son compte Twitter une photo de lui avec Nasser Al-Khelaïfi et Paul Pogba. Selon l’influenceur, le président du Paris Saint-Germain et le joueur de Manchester United auraient été présents dans le même hôtel et au même moment. « Rencontrer Nasser Al-Khelaïfi dans le même hôtel où y’avait Pogba coïncidence ou le pur hasard peux importe, ça m’a fait trop plaisir de rencontrer ces deux hommes », a écrit Thekairi78.

Suffisant pour faire naître la polémique et relancer les rumeurs de négociations avancées entre le PSG et Pogba en vue d’une arrivée prochaine chez les Rouge et Bleu. « Donc Nasser est en train de négocier avec Pogba alors qu’il est encore sous contrat avec United et Leonardo va venir pleurer dans les médias quand le Real négocie avec Mbappé », a réagi un internaute qui ne semble pas vraiment croire à des pourparlers entre le club de la capitale et Pogba avant le 1er janvier prochain.

« C’est tout sauf un hasard. Que Nasser nous ramène Pogba, le joueur qui comblerait toutes nos lacunes au milieu et qui serait ENFIN titulaire indiscutable au côté de Verratti », se réjoui pour sa part un supporter parisien qui verrait d’un bon oeil le renfort de la Pioche au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino.

Affaire à suivre donc…