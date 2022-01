Stade Rennais Mercato : Une signature en attaque bouclée au SRFC

Publié par Thomas le 10 janvier 2022 à 15:49

Le Stade Rennais va boucler cette semaine une très belle signature en attaque. Un joli coup du SRFC dans une période sportive en dents de scie.

SRFC Mercato : Le Stade Rennais prolonge un joyau en attaque

Auteur d’un début de saison pour le moins impressionnant, avec notamment une série folle de 13 matches sans défaites, dont 10 victoires, le Stade Rennais connaît actuellement un passage à vide, qui dure depuis plus d’un mois. Fortement impactés par des départs à la CAN, les Rouge et Noir débutent l’année 2022 de la pire des manières, d'abord en se faisant éliminer de la Coupe de France, ensuite en perdant contre le RC Lens ce week-end (1-0), concurrent direct à l’Europe.

Malgré cette situation délicate, le SRFC continue de penser à l’avenir, en pistant de jeunes pépites comme Warren Bondo (18 ans), milieu de l’AS Nancy Lorraine, ou en blindant le contrat de ses joyaux issus du centre de formation. Et justement, le Stade Rennais s’apprête ce lundi à prolonger l’une de ses plus grandes promesses en attaque, le talentueux Loum Tchaouna.

Selon Foot Mercato, l’attaquant de 18 ans va parapher un nouveau contrat avec son club formateur jusqu’en 2025. Entré en jeu samedi contre le RC Lens lors du dernier quart d’heure, le natif de N'Djaména au Tchad signe une montée en puissance remarquée au SRFC. International U19 où il a déjà inscrit trois buts en 8 matches, Tchaouna devrait bénéficier de plus en plus de protagonisme dans les semaines à venir, notamment en l’absence de Kamaldeen Sulemana, convoqué avec le Ghana pour la CAN.

Matthis Abline proche d’un départ

Si certains jeunes peuvent espérer bénéficier de temps de jeu cette saison, pour d’autres, la situation s'annonce plus complexe et le départ en prêt semble alors plus logique. C’est notamment le cas d’un autre attaquant issu du centre de formation, Mattis Abline, qui se rapproche d’un départ vers Le Havre. Selon Ouest-France, le Stade Rennais serait en contact permanent avec le voisin normand, qui demanderait le prêt de l’international U19 jusqu’à la fin de la saison.