OM Mercato : Marseille proche de boucler une arrivée énorme !

Publié par Thomas le 10 janvier 2022 à 18:35

Dans la volonté de se renforcer pour les saisons à venir, l' OM est en passe de boucler la signature d'une sensation au milieu de terrain.

OM Mercato : Le jeune Elmaz proche de l'Olympique de Marseille

Tout s’accélère à l’Olympique de Marseille. Alors que Jorge Samapoli a récemment annoncé vouloir recruter en conséquence cet hiver, les Olympiens continuent de multiplier les pistes pour trouver les meilleurs joueurs. Après être entré en contact avec le latéral d’Arsenal, Sead Kolasinac, Pablo Longoria est en passe de boucler une arrivée importante à l’ OM. Il est question d'un jeune milieu défensif turc.

Selon le média Sabah Spor, Bartuğ Elmaz est à un pas de faire ses valises de Galatasaray pour rallier la cité phocéenne. Le milieu âgé de 18 ans, est lorgné de près par les dirigeants marseillais depuis plusieurs jours. Si le nom du joueur tournait beaucoup autour du Vélodrome, son arrivée dans le sud de la France semble désormais de plus en plus proche. Entré en toute fin de match contre Marseille en Europa League, l’international U19 ne dispose que de quelques minutes en équipe pro dans les jambes, une situation qui n’a pas empêché plusieurs clubs européens de se positionner pour l’enrôler.

Elmaz arriverait à l’ OM dans l’optique de remplacer Boubacar Kamara au milieu de terrain. Pour rappel, le Minot de 22 ans a décidé de quitter son club formateur à la fin de la saison lorsqu'il sera en fin de son contrat avec le club phocéen. En plus du jeune prodige turc, Marseille compte également enrôler un défenseur et un attaquant. Néanmoins, le club olympien pourrait acter dans un premier temps un gros départ.

Mercato OM : Alvaro proche de Valence

S’il a refusé tour à tour les offres de l’ ASSE et des Girondins de Bordeaux, clamant haut et fort son amour pour l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez pourrait cependant se laisser tenter par des intérêts venus d’Espagne. Selon RMC Sport, les représentants du défenseur central ne seraient pas insensibles à l’intérêt du Valence CF. Le club espagnol veut enrôler le joueur de 32 ans en prêt cet hiver, une option intéressante pour Longoria et qui favoriserait de futures signatures à Marseille.