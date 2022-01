Mercato OM : Man United met la pression à Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 07 janvier 2022 à 22:36

Courtisé par Manchester United, Boubacar Kamara sait désormais comment s’y prendre pour quitter l’Olympique de Marseille dès cet hiver.

Mercato OM : Boubacar Kamara, Man United attend un signe

Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations concernant l’avenir de Boubacar Kamara. Dernièrement, une tendance semblait claire : le jeune milieu de terrain souhaitait attendre la fin de la saison en cours avant de décider, afin d’éviter de froisser les Marseillais notamment. Sauf que les dirigeants de Manchester United souhaitent boucler sa signature le plus rapidement possible. D’autant plus que le minot marseillais est libre de s’engager avec le club de son choix dès cet hiver.

En Angleterre, les journalistes sont en tout cas tous convaincus que les Red Devils veulent finaliser sa signature au plus vite. Il n’est pas question d'attendre jusqu'au mois de juin 2022 pour s'assurer du recrutement gratuit de Boubacar Kamara à Manchester Unied. Le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth, assure en effet que le club mancunien n’attendrait plus que le joueur de 22 ans décide de quitter Marseille dès cet hiver afin de passer à l’offensive pour arracher sa signature. La décision du minot marseillais devrait donc être l’élément déclencheur pour son éventuel transfert à Man United.

« On sait que Manchester United cherche un milieu de terrain, on le sait depuis l’été dernier. Le joueur de l’OM Boubacar Kamara et celui des Wolves Ruben Neves font partie des milieux qu’ils suivent actuellement. (…) Si une cible de longue date comme Kamara ou Neves était disponible cet hiver, ils sont ouverts à l’idée de recruter », a confié le confrère, convaincu que Manchester United ne lésinera pas sur les moyens pour s’offrir le minot marseillais.

Boubacar Kamara peu enclin à quitter Marseille cet hiver

D’ailleurs, la direction de l’ OM commence déjà à envisager la perspective de vendre Boubacar Kamara cet hiver dans l’espoir de toucher un joli chèque sur son probable départ. Mais qu’en pense le principal concerné ? Pour le moment, le milieu de terrain polyvalent ne montre aucun empressement à quitter son club formateur. La balle est donc dans le camp du jeune joueur.