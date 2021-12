OM Mercato : Sampaoli affiche sa volonté pour cet hiver !

Publié par Timothée Jean le 31 décembre 2021 à 19:01

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le prochain mercato de l’ OM. L’Argentin s’attend à des renforts de « qualité ».

OM Mercato : Sampaoli réclame de nouveaux renforts cet hiver

Après un recrutement alléchant cet été, l’Olympique de Marseille se croyait suffisamment armé pour réaliser une belle saison 2021-2022. Mais les Marseillais ont réalisé dans l’ensemble une première partie de saison décevante, marquée par une terrible élimination en Ligue Europa. Si l’ OM conserve toujours la troisième place de Ligue 1, le style de jeu des Phocéens peine toujours à convaincre. Alors face à ce constat, l’Olympique de Marseille est très attendu sur le marché des transferts. Le club marseillais devra profiter du mercato hivernal pour rehausser son niveau, en recrutant de nouveaux renforts. Le renforcement de l’effectif du club phocéen apparaît aujourd’hui comme une nécessité. Et ce n’est pas Jorge Sampaoli qui dira le contraire.

L’entraîneur de l’ OM sait que les finances du club sont dans le rouge, ce qui limite l’arrivée de nouveaux renforts en plein milieu de saison. Malgré tout, l’Argentin espère arracher quelques belles signatures, qui permettront à Marseille de franchir un cap et décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. « J’ai une totale confiance envers Longoria, je fais des réunions avec lui depuis quelque temps pour les deux prochains mercatos », a-t-il confié.

Sampaoli veut des joueurs expérimentés

L'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, suggère ainsi à ses dirigeants de faire venir des « joueurs expérimentés ». Mais l’entraîneur argentin ne fait pas référence à l’âge, il souhaite surtout attirer des joueurs qui connaissent le style de jeu marseillais et qui ont une aisance dans la possession de balle.

« On a besoin de joueurs qui viennent et qui soient familiers avec ce style de jeu de possession. Parce que ce serait très difficile de l'expliquer à des joueurs qui ne le connaissent pas. On n'aura pas le temps de le faire. Donc, on a besoin de joueurs qui viennent nous aider à approfondir cette idée de jeu au sein de l'effectif. On veut évoluer dans ce style-là », a-t-il précisé. Un message directement lancé aux dirigeants marseillais, qui travaillent déjà en coulisses pour faire venir de nouveaux joueurs.

Des ventes se préparent à Marseille

S’il a dressé le profil des joueurs à recruter cet hiver, l’entraîneur Sampaoli se montre en revanche très évasif au niveau des départs. « On veut juste essayer d'améliorer l'effectif pour maintenant, mais aussi pour l'été prochain (…) Et ensuite, s'il y a des départs ou pas, je laisse le club gérer ça », a-t-il conclu. Confrontée à des soucis financiers, la direction de l’ OM devra impérativement se séparer de certains joueurs afin de financer son recrutement hivernal et répondre favorablement aux attentes de Sampaoli.