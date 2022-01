PSG : Lionel Messi, gros coup dur pour Pochettino face à l’OL ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2022 à 22:06

De retour de vacances après avoir contracté le Covid, Lionel Messi va-t-il être du groupe du PSG pour le match contre l’OL ? Rien n’est sûr.

PSG : Lionel Messi toujours à l’écart à l’entraînement collectif

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du Groupama Stadium, dimanche à 20h45, pour affronter l’Olympique Lyonnais. Pour ce choc de la deuxième partie de saison entre les Gones et les Parisiens, Mauricio Pochettino pourrait composer son équipe sans Lionel Messi.

En effet, après avoir contracté le Covid-19 pendant les festivités de fin d’année en Argentine, l’attaquant de 34 ans a été déclaré négatif en milieu de semaine et a donc pu regagner Paris. Il a même repris le chemin de l'entraînement jeudi. Mais Messi a effectué une séance individuelle, à l'écart du groupe de Pochettino.

D’après les informations rapportées ce vendredi par le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, « toujours pas de Messi à l’entraînement collectif aujourd’hui », à deux jours du match contre l’équipe de Peter Bosz. À l’heure actuelle, sa présence à Lyon serait donc des plus incertaine. Un gros coup dur en perspective pour le PSG et son entraîneur.

Kylian Mbappé seul face à l’OL ?

Comme le rappelle le quotidien Le Parisien, Lionel Messi « a eu des symptômes pendant sa maladie. Le staff médical insiste donc sur un retour progressif pour éviter des conséquences néfastes sur sa santé », explique le journal régional, qui évoque une reprise « progressive » avec le collectif parisien dans les prochains jours.

Alors que Neymar est blessé et toujours aux soins et qu’Angel Di Maria a été testé positif au Covid-19 jeudi, une absence de Messi à Lyon placerait Kylian Mbappé tout seul à la pointe de l’attaque des Rouge et Bleu, dimanche soir, à Lyon. Reste donc à savoir comment Messi va évoluer à l’entraînement du samedi.