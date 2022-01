OM Mercato : OL, superbe nouvelle dans le dossier Martial !

Publié par Thomas le 12 janvier 2022 à 16:34

Tout proche de quitter Manchester United, Anthony Martial a vu l'un de ses plus gros courtisans jeter l'éponge, laissant la voie libre à l' OL et l' OM.

OM Mercato : Séville s’éloigne de Martial

C’était la grosse information de ce début d’année 2022. En pleine traversée du désert à Manchester United, l’attaquant tricolore Anthony Martial avait clamé haut et fort ses envies de départ, afin de regagner du temps de jeu. Dès lors, plusieurs clubs se montraient attentifs à la situation de l’attaquant, dont trois clubs en Ligue 1, l' OL, l' OM et l’AS Monaco. Si le départ du Français de la Premier League ne fait plus aucun doute, sa destination reste encore floue, d’autant que son principal prétendant a cette semaine jeté l’éponge dans le dossier.

Tout proche de rejoindre le FC Séville en Liga la semaine dernière, Anthony Martial ne devrait finalement pas rallier l’écurie andalouse cet hiver, les négociations étant au point mort à cause de gros désaccords financiers. Si le deal n’était pas tout à fait fermé entre les deux parties, le club espagnol a complétement écarté la piste menant à l’ancien monégasque cette semaine, en bouclant l’arrivée de Jesús Corona en provenance du FC Porto. L’arrivée du Mexicain met donc fin à la venue de Martial, dont les prétentions salariales étaient hors de portée du FC Séville. Un boulevard s’ouvre donc pour les trois clubs de Ligue 1.

Une arrivée en Ligue 1 se précise pour Martial

Le rétropédalage du FC Séville permet donc aux clubs français de retrouver espoir pour rapatrier Martial. Comme l'avance RMC Sport il y a quelques jours, l' OL s’est révélé comme l’un des prétendants majeurs en Ligue 1 pour récupérer son ancien joyau (passé au club de 2009 à 2013). Néanmoins, l’Olympique Lyonnais mettrait à l’heure actuelle sa priorité en attaque sur le dossier SardarAzmoun, dont l’arrivée en terre rhodanienne semble chaque jour un peu plus se concrétiser. Les Gones ont fait une offre 6 millions d’euros au Zénith ce mercredi, une somme qui devrait convaincre le clan russe. L’arrivée de l’attaquant iranien mettrait donc un terme à la piste Martial, pourtant bien réelle ces dernières semaines.

Pour ce qui est de l’ OM, le schéma semble assez similaire. Le club phocéen a orienté ses recherches autre part ces derniers jours, et serait désormais proche de boucler l’arrivée de Cédric Bakambu (30 ans, libre) en attaque. Ce changement de cap de la part des deux clubs olympiens pourrait ainsi profiter à l’AS Monaco, qui comme le rappelle l’insider Pedro Almeida, continue de superviser son ancien attaquant cet hiver. Voyant ses deux concurrents en France pister d'autres buteurs, le club du Rocher pourrait tirer son épingle du jeu, en formulant une offre à Manchester United. Ce qui est sûr, c'est que les clubs de Ligue 1 ont repris du crédit ces derniers jours sur le dossier.