OM Mercato : Anthony Martial, Rangnick ramène Sampaoli sur terre

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2022 à 22:40

En quête de renforts, Jorge Sampaoli rêverait de voir Anthony Martial à l’OM cet hiver. Le coach de Manchester United a évoqué ce dossier.

L’OM veut se faire prêter Anthony Martial

Mécontent de sa situation, Anthony Martial a réclamé son départ de Manchester United lors de ce mercato hivernal. Barré par une forte concurrence en attaque, l’international français de 26 ans veut changer d’air afin de jouer plus régulièrement durant la seconde partie de saison dans l’optique d’une convocation de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Annoncé un peu partout, l’ancien attaquant de l’AS Monaco serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille après avoir été un temps associé à son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que l’entraîneur de l’OM cherche un avant-centre, un vrai buteur capable de déstabiliser les défenses adverses et parmi les joueurs visés par Jorge Sampaoli, le nom d’Anthony Martial figurerait en bonne place sur la liste des besoins des dirigeants marseillais.

D’après plusieurs sources anglaises et locales, le club marseillais aimerait se faire prêter le natif de Massy avec la possibilité de prendre en charge une partie de son salaire. Présent en conférence de presse ce dimanche, Ralf Rangnick a annoncé la couleur pour l’avenir de son protégé tricolore.

OM Mercato : Rangnick lâche la réponse pour Martial

Arrivé en 2015 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 60 millions d’euros, Anthony Martial n’est plus heureux à Manchester United et voudrait s’en aller d’ici le 31 janvier prochain. Cependant, si cette volonté du compatriote de Paul Pogba a attiré de nombreux clubs, ses exigences salariales pourraient constituer un véritable obstacle pour l’Olympique de Marseille.

En effet, comme l’a confirmé son entraîneur Ralf Rangnick, le club qui voudra s’attacher les services de Martial dans le cadre d’un prêt devra accepter de prendre à sa charge l’entièreté de son salaire, sans compter le chèque qu’il devra également signer puisque les Red Devils exigent un prêt payant.

« Anthony Martial a très clairement dit qu’il voulait partir et d’une certaine manière, je peux le comprendre. Il veut essayer d’aller ailleurs pour jouer plus régulièrement. Mais encore une fois, il y a d’un côté son désir de partir et de l’autre, la question de savoir si les clubs intéressés sont capables de répondre favorablement aux exigences du club. Nous devons donc attendre et voir », a déclaré le coach allemand ce dimanche.

Jorge Sampaoli n’aura donc que très peu de chance de voir Anthony Martial débarquer à Marseille cet hiver.