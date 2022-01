ASSE Mercato : Quel apport des recrues de Pascal Dupraz ?

Publié par ALEXIS le 15 janvier 2022 à 02:31

L’ ASSE s’est renforcée cet hiver par 4 nouveaux joueurs. Mahdi Camara s’est prononcé sur les recrues avant le match face au RC Lens, samedi.

ASSE : Camara, « les recrues apportent de la fraîcheur et de l’expérience »

Pascal Dupraz a enregistré l’arrivée de 4 nouveaux joueurs dans on effectif à l’ ASSE cet hiver : Joris Gnagnon (défenseur central), Bakary Sako (ailier gauche), Sada Thioub (ailier droit) et Paul Bernardoni (Gardien de but). Sans grands moyens pour se renforcer, l’AS Saint-Étienne a obtenu les deux derniers sous forme de prêt sans option d’achat, de la part d’Angers SCO. Quant aux deux premiers, ils ont débarqué chez les Verts, libres de tout engagement, donc sans indemnité de transfert. Et ce n’est pas tout, car l’ ASSE espère recruter un avant-centre qui devrait être Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace, un arrière latéral et un défenseur central, d'après l’entraineur du club.

Dans l’attente de l’arrivée des prochaines recrues, Mahdi Camara s’est prononcé sur ceux qui ont signé. À la question : « l’arrivée de recrues dans le vestiaire vous fait-elle du bien », il a répondu : « elles apportent de la fraîcheur, de la nouveauté et de l’expérience ». L’ex-capitaine des Stéphanois a aussi apprécié le retour de Bakary Sako à l’AS Saint-Étienne. « C’est un ancien de la maison. C’est bien de pouvoir compter sur des recrues. Elles apportent un nouvel élan à l’équipe », a-t-il confié, en conférence de presse.

Bakary Sako déjà décisif à l’AS Saint-Étienne !

Recruté officiellement le 30 décembre dernier, Bakary Sako a déjà pris part à un match sous le maillot des Verts. Il a contribué à la victoire de sa nouvelle équipe sur Jura Sud Foot (4-1), lors du 16e de finale de la Coupe de France, en inscrivant un but sur penalty (3-1, 82e). Quant à Joris Gnagnon, il est arrivé à l' ASSE en novembre en surpoids et il n'est pas encore apte à rejouer. Désigné N°1, Bernardoni devrait être titulaire contre le RCL, samedi (17h) au stade Geoffroy-Guichard, en l'absence de Etienne Green, blessé.