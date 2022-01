ASSE Mercato : Avant RC Lens, la recrue Bakary Sako rassure

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2022 à 18:14

Première recrue de l’ ASSE, Bakary Sako s’est projeté sur le match contre le RC Lens en Ligue 1, après son but en Coupe de France.

ASSE : Bakary Sako s'est mis en confiance en Coupe de France

Bakary Sako a disputé son premier match avec l' ASSE, depuis son retour au club la semaine dernière. Mieux, il a été buteur en 16e de finale de la coupe de France contre Jura Sud (4-1). Il avait inscrit le 3e but des Verts sur penalty (82e). Sur le banc de touche au coup d’envoi, il a remplacé Jean-Philippe Krasso en deuxième période (57e). Pour l’attaquant recruté librement par l’AS Saint-Étienne pour six mois, le but marqué lors de sa première apparition « est anecdotique ».

Toutefois, il indique que c’est bon signe av le match contre le RC Lens, le samedi 15 janvier (17h). En effet, le match des Verts contre Angers SCO (initialement prévu le dimanche 9 janvier) est reporté en raison de nombreux cas de Covid-19 en Anjou. « C’est bien de marquer pour engranger de la confiance. On avait à coeur de se qualifier pour bâtir une dynamique de victoires », a souligné la recrue hivernale de l’ ASSE.

Dupraz va-t-il titulariser Sako contre le RC Lens ?

Il faut noter que Bakary Sako est un ancien joueur du club ligérien. Il avait défendu les couleurs des Verts pendant 3 saisons (entre 2009 et 2012). Il a donc fait un retour après 9 saisons et demie dans son ancien club et il se dit heureux. « Je suis un peu comme à la maison. Cela fait un petit moment que je suis là. Mes coéquipiers m’ont bien intégré. Cela fait plaisir de retrouver le club ».

Avant la signature officielle de son contrat, il s’était entraîné plusieurs semaines avec l' ASSE pour se remettre à niveau, car cela faisait deux ans qu’il n’avait plus joué, après son départ de Paphos FC (Chypre). Remplaçant contre Jura Sud (club de National 2), Bakary Sako sera-t-il titulaire contre le Racing Club de Lens en championnat ? Possible, si Pascal Dupraz décide de lui faire confiance en l'absence de deux joueurs offensifs : Wahbi Khazri et Denis Bouanga partis à la CAN 2021.