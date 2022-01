PSG Mercato : Kylian Mbappé désigne son successeur au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2022 à 14:08

Conscient qu’il pourrait partir librement l’été prochain, Kylian Mbappé aimerait que le PSG trouve un attaquant capable de lui succéder.

Kylian Mbappé annonce son successeur au PSG

En fin de contrat, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé avec le Paris Saint-Germain et pourrait donc partir l’été prochain. Mais l’attaquant tricolore ne veut pas quitter le club de la capitale sans avoir réglé la question de sa succession. Et alors que plusieurs noms sont associés au PSG depuis des mois, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco aurait indiqué à la direction du PSG le nom de celui qu’il voit comme son possible remplaçant en cas de départ à l’issue de la saison. En effet, d’après les informations du média OK Diario, le Champion du Monde 2018 aurait conseillé à Leonardo de se positionner sur Ousmane Dembélé pour sa succession.

« Il a conseillé aux dirigeants du PSG, alors qu’il va arriver au Real Madrid, de faire venir un joueur du FC Barcelone. Ce joueur est français comme lui, et il s’appelle Dembélé », a expliqué le journaliste Eduardo Inda. Libre le 30 juin prochain, l’international français de 24 ans n’a toujours pas renouvelé son engagement avec les Blaugranas. Le Paris SG pourrait donc le récupérer gratuitement dans six mois. D’autant qu’à Barcelone, les choses semblent désormais claires pour l’avenir de l’ancien ailier du Stade Rennais.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé, divorce total avec le Barça ?

Ce dimanche, le journaliste Gerard Romero révèle que l’aventure entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone touche allègrement à sa fin. En négociations avec les dirigeants barcelonais pour une prolongation, l’ancien milieu de terrain offensif du Borussia Dortmund aurait clairement fait comprendre à Joan Laporta qu’il ne compte pas poursuivre en Catalogne au terme de son engagement aux conditions proposées par sa direction.

Arrivé en 2017 contre un chèque de 135 millions d’euros, Dembélé aimerait terminer la saison avant de rejoindre le club de son choix. Le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir une belle ouverture dans ce dossier. Même si plusieurs clubs anglais, allemands et italiens sont également sur ce coup.

Affaire à suivre donc…