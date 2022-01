Barça Mercato : Ousmane Dembélé confirme pour son avenir !

Publié par Thomas G. le 12 janvier 2022 à 15:34

​L’international français Ousmane Dembélé ne quittera pas le FC Barcelone cet hiver, il finira donc la saison avec le Barça.

Barça Mercato : Toujours pas de prolongation, ni de départ

Ousmane Dembélé est dans la même situation contractuelle que Kylian Mbappé. À savoir qu’il lui reste 6 mois de contrat dans son club. Dans son cas, Le FC Barcelone souhaite désormais le vendre pour récupérer de l’argent d'après Cadena SER. Les discussions pour une prolongation de contrat sont maintenant rompues entre l’ailier français et le club catalan. Ce dossier est un échec pour le président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui avait classé le « dossier Dembélé » comme prioritaire pour les catalans. Le Barça fait face à la pire crise financière de son histoire, l’objectif premier étant de réduire l'énorme masse salariale en conservant ses joueurs avec une réduction salariale. Cependant, Dembélé souhaite une revalorisation salariale en cas de prolongation, une augmentation que le Barça n’est pas en mesure de lui offrir.

Le Barça ne veut pas le laisser partir gratuitement

Le Barça a finalement pu inscrire son nouveau joueur Ferran Torres, acheté 55 millions d’euros à Manchester City, mais va devoir combler cette dépense. Barcelone a besoin d’argent et voir Dembélé partir gratuitement serait un coup terrible pour les finances catalanes. Le manque à gagner de l’élimination en Ligue des champions a fait mal, mais le départ sans indemnisation de Dembélé pourrait être le coup fatal.

Un nouveau départ gratuit donc après celui l’été dernier de Lionel Messi au PSG. La somme de 40 millions d'euros pourrait satisfaire les Barcelonais, le PSG était pendant un temps intéressé par le joueur formé au Stade Rennais mais a décidé d’abandonner cette piste. La plus chaude reste à l’heure actuelle celle de Newcastle et de ses richissimes propriétaires saoudiens. Les nouveaux dirigeants de Newcastle sont disposés à payer le prix fort pour rester en Premier League dans un premier temps et avoir une équipe compétitive. Payer 40 millions d'euros pour s’attacher ses services serait une formalité pour les dirigeants des Magpies qui rêvent d’associer Ousmane Dembélé à Allan Saint-Maximin.